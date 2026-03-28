Hata değil, bilinçli koruma: Telefonların şarjı yüzde 80’den sonra neden yavaşlar?

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 17:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Akıllı telefon bataryalarının %80'den sonra yavaş şarj olması, sistem hatası değil bilinçli bir koruma stratejisidir. Amaç pilin kimyasal yapısını korumak, kapasite kaybını geciktirmek ve kullanım ömrünü uzatmak.

Hızlı şarj teknolojileri kullanıcıya ilk etapta zaman kazandırır, cihazlar kısa sürede %50-%80 seviyesine ulaşır. Ancak aynı hız son bölümde bilinçli olarak düşürülür çünkü pil doldukça risk artar. Yüksek dolulukta zorlanan batarya, ısınma ve kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle üreticiler %80 sonrası şarjı yavaşlatır ya da bu seviyeyi ideal kullanım sınırı olarak önerir.

YÜZDE 80 SONRASI ŞARJ NEDEN YAVAŞLIYOR? Son %20'lik bölümde şarjın yavaşlaması bir arıza değil, sistemin bilinçli tercihi. Cihazların içindeki batarya yönetim sistemi, pil doluluğu arttıkça akımı otomatik olarak düşürür. Çünkü bu seviyede voltaj kritik eşiğe yaklaşır. Telefonda %80'den sonra hızlı şarjı zorlamak, hem bu birikimi hızlandırır hem de pil ömrünü kısaltır. Daha uzun ve güvenli kullanım için son yüzde 20'de sarj süresi uzar, bu sayede batarya ömrü korunur.

İKİNCİ SEBEP "LİTYUM KAPLAMA" Sorunun ikinci katmanı pilin iç yapısıdır. Lityum iyon pillerde enerji, iyonların katottan anoda geçişiyle depolanır. Başlangıçta bu geçiş hızlıdır çünkü anot içinde boş alan vardır.

PİL DOLDUKÇA ALAN DARALIYOR Batarya düşük seviyedeyken anot, lityum iyonlarını rahatça kabul eder ve enerji depolama hızlı ilerler. Ancak doluluk arttıkça bu yapı değişir. Anot içindeki boş alan giderek azalır ve yeni gelen iyonlar için yer kalmaz. Bu noktada akış yavaşlar, sistem içinde bir "trafik sıkışıklığı" oluşur ve şarj süreci doğal olarak zorlaşır.

Yeterli alan bulunamadığında iyonlar anoda yerleşmek yerine yüzeyde birikmeye başlar ve metalik lityuma dönüşür. Bu durum "lityum kaplama" olarak adlandırılır ve geri dönüşü yoktur. Biriken bu yapı zamanla pilin kapasitesini düşürür ve performans kaybına neden olur.