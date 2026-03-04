TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart toplantısı için geri sayım

2026 yılına ilişkin para politikası adımları finans piyasalarının en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Ocak ayında politika faizinde indirime giden Merkez Bankası'nın mart ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar, ekonominin kısa vadeli seyrine dair önemli ipuçları verecek.

Yılın ilk aylarında alınan kararların ardından piyasalar şimdi gözünü mart toplantısına çevirmiş durumda. Özellikle küresel merkez bankalarının para politikası adımları ve enflasyon verileri, Türkiye'deki faiz kararına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı para politikası takviminde yer alan ikinci faiz kararı için tarih belli oldu. Para Politikası Kurulu'nun mart ayı toplantısının ardından alınan kararın 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Aynı dönemde açıklanan istihdam verileri de ekonomik görünüm açısından dikkat çekti. Tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Ocak ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu veri, yıllık enflasyonun Mayıs 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemesi anlamına geliyor.

Ocak Ayında 100 Baz Puanlık İndirim Gelmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı toplantısında politika faizinde indirime gitmişti.

Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 38'den yüzde 37 seviyesine çekmişti. Bu kararın ardından piyasalarda, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ve faiz politikasının nasıl şekilleneceği yakından izlenmeye devam ediyor.

Mart ayında açıklanacak yeni faiz kararı ise hem iç piyasalar hem de yatırımcılar açısından para politikasının yönüne dair önemli sinyaller verecek.