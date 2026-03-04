TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart toplantısı için geri sayım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu'nun 12 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştireceği toplantının ardından politika faizine ilişkin kararın saat 14.00'te açıklanması beklenirken, piyasalar ocak ayında yapılan 100 baz puanlık indirimin ardından yeni toplantıdan çıkacak mesajlara odaklandı.
2026 yılına ilişkin para politikası adımları finans piyasalarının en yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Ocak ayında politika faizinde indirime giden Merkez Bankası'nın mart ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar, ekonominin kısa vadeli seyrine dair önemli ipuçları verecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı para politikası takviminde yer alan ikinci faiz kararı için tarih belli oldu. Para Politikası Kurulu'nun mart ayı toplantısının ardından alınan kararın 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Yılın ilk aylarında alınan kararların ardından piyasalar şimdi gözünü mart toplantısına çevirmiş durumda. Özellikle küresel merkez bankalarının para politikası adımları ve enflasyon verileri, Türkiye'deki faiz kararına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili oluyor.
KÜRESEL GELİŞMELER FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR
ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda faiz indirimi beklentilerini yeniden güçlendirdi. Teknoloji ve yapay zekâ odaklı hisselerde yüksek değerleme tartışmaları sürerken, düşük gelen enflasyon verisi risk iştahının artmasına katkı sağladı.
Ocak ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu veri, yıllık enflasyonun Mayıs 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemesi anlamına geliyor.
Aynı dönemde açıklanan istihdam verileri de ekonomik görünüm açısından dikkat çekti. Tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.
Ocak Ayında 100 Baz Puanlık İndirim Gelmişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı toplantısında politika faizinde indirime gitmişti.
Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 38'den yüzde 37 seviyesine çekmişti. Bu kararın ardından piyasalarda, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ve faiz politikasının nasıl şekilleneceği yakından izlenmeye devam ediyor.
Mart ayında açıklanacak yeni faiz kararı ise hem iç piyasalar hem de yatırımcılar açısından para politikasının yönüne dair önemli sinyaller verecek.