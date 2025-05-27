TCDD tren makinisti alımı İŞKUR 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjan ve şartlar...

Kimler Başvurabilir?

TCDD'nin belirlediği şartlara göre kursa başvuru yapacak adayların 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak temel kriterler arasında yer alıyor.