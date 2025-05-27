Viral Galeri Viral Liste TCDD tren makinisti alımı İŞKUR 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjan ve şartlar...

TCDD tren makinisti alımı İŞKUR 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjan ve şartlar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), demiryolu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yeni bir fırsat sundu. Kurum, yayımladığı duyuruyla Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında toplam 140 kursiyerin alınacağını açıkladı. Adaylar belirlenen şartları sağlamaları halinde TCDD bünyesinde makinistlik eğitimi alma şansı yakalayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:40
TCDD tren makinisti alımı 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), raylı sistemlerde görev almak isteyen adaylara yönelik yeni bir kurs duyurusu yaptı. Kurum, 140 kişilik kontenjanla düzenlenecek Tren Makinisti Temel Kursu için başvuru sürecini başlattı.

TCDD tren makinisti alımı 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

TCDD tren makinisti alımı 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?

Kimler Başvurabilir?

TCDD'nin belirlediği şartlara göre kursa başvuru yapacak adayların 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak temel kriterler arasında yer alıyor.

TCDD tren makinisti alımı 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?

Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

Tren makinisti olmak isteyenlerin belirli teknik bölümlerden mezun olmaları şart. Buna göre, aşağıdaki ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvuru hakkına sahip:

📌Elektrik

📌Elektronik Teknolojisi

📌Makine

📌Otomotiv Teknolojileri

📌Mekatronik

📌Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

📌Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi

📌Raylı Sistemler Makinistlik

TCDD tren makinisti alımı 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?

Askerlik Şartı da Var

Başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik şartı da bulunuyor. Adayların askerlik görevini tamamlamış, tecilli ya da muaf olmaları gerekiyor.

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