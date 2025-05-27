TCDD tren makinisti alımı İŞKUR 2025 | TCDD kursiyer alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjan ve şartlar...
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), demiryolu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yeni bir fırsat sundu. Kurum, yayımladığı duyuruyla Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında toplam 140 kursiyerin alınacağını açıkladı. Adaylar belirlenen şartları sağlamaları halinde TCDD bünyesinde makinistlik eğitimi alma şansı yakalayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:40