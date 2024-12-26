TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi, içeriği ne? İşte maddeleri...
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, devlet memurlarına yönelik düzenlemeler içeren ve 26 maddeden oluşan "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü. Teklifin detayları ve getirdiği yenilikler memuriyet sistemine önemli değişiklikler getiriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:52