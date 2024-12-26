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TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi, içeriği ne? İşte maddeleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, devlet memurlarına yönelik düzenlemeler içeren ve 26 maddeden oluşan "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü. Teklifin detayları ve getirdiği yenilikler memuriyet sistemine önemli değişiklikler getiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:52
TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi? 2024 TBMM Devlet Memurları Kanunu maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Devlet Memurları Kanunu, kamu çalışanlarının haklarında önemli değişiklikler içeriyor. Düzenleme kapsamında sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçenler, 8 yıl disiplin cezası almayanlara tanınan ilave kademe hakkından yararlanabilecek. Ayrıca engelli bireylerin ÖTV'siz araç edinme hakkı, 10 yılda bir kez olacak şekilde düzenlenirken alınacak araçlar için yüzde 20 yerlilik şartı getirildi. Kanunun detayları, memuriyet sistemi ve sosyal haklar alanında kapsamlı yenilikler sunuyor.

TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi? 2024 TBMM Devlet Memurları Kanunu maddeleri

İlave Kademe Hakkı Genişletiliyor

Daha önce yalnızca 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlara tanınan ilave kademe hakkı, artık sözleşmeli personelden memur kadrosuna geçenleri de kapsayacak. Ancak bu düzenleme geçmişe dönük uygulanmayacak.

Uluslararası Görevlerde Aylıksız İzin

Memurlar, yabancı kurumlarda veya uluslararası kuruluşlarda görev almak istediklerinde aylıksız izin hakkından faydalanabilecek. Bu düzenleme, hem kamu yararı hem de bireysel mesleki gelişim hedeflenerek hayata geçirildi.

TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi? 2024 TBMM Devlet Memurları Kanunu maddeleri

Yurt Dışında Görevlendirilen Memurların Eşlerine Destek

Kamu göreviyle yurt dışında bulunan memurların eşleri, 10 yılı aşmamak kaydıyla aylıksız izin kullanabilecek. Bu hak, aile birliğinin korunması açısından önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi? 2024 TBMM Devlet Memurları Kanunu maddeleri

Yeterlik Sınavlarında Hızlı Düzenleme

Uzman yardımcılığı pozisyonundaki memurların yeterlik sınavlarının en geç 6 ay içinde yapılması kararlaştırıldı. Bu düzenleme, sürecin hızlandırılması ve kariyer basamaklarının daha erişilebilir hale getirilmesi hedefi taşıyor.

Vergi Usul Kanunu'nda Kritik Değişiklikler

Mücbir sebep ilan edilen bölgelerde vergi ödevleriyle ilgili sürelerin uzatılabilmesine olanak tanınıyor. Özellikle depremden etkilenen iller için bu süre, bir yıla kadar uzatılabilecek.

TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi? 2024 TBMM Devlet Memurları Kanunu maddeleri

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na İlişkin Düzenlemeler

Hakim ve Savcı Terfilerinde Yeni Sistem

Anayasa Mahkemesi kararına uyum kapsamında, hakim ve savcı sınıfındaki kamu personelinin terfileri otomatik hale getiriliyor. Ayrıca, hizmetine gerek kalmayan kadrolu personelin diğer kamu kurumlarına atanması sağlanacak. Bu atamalar gerçekleştirilmezse ilgili kadrolar otomatik olarak ihdas veya iptal edilecek.

Sözleşmeli Personel ve Ücret Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri, görev mahiyeti ve kişinin niteliklerine göre belirlenerek tavan ücretin üç katını aşmayacak şekilde düzenlenecek. Kısmî süreli çalışanlara yapılacak ödemeler, çalışma süresiyle orantılı olarak hesaplanacak.

Bilişim Personeline Yeni Kriterler

Bilişim personeli istihdamında mühendislik mezuniyeti, 5 yıllık mesleki tecrübe ve programlama bilgisi şartı aranacak. Görev süresi sona eren bilişim personelinin diğer kamu kurumlarına atanması hızlı bir şekilde tamamlanacak.

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