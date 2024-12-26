TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi, içeriği ne? İşte maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na İlişkin Düzenlemeler

Hakim ve Savcı Terfilerinde Yeni Sistem

Anayasa Mahkemesi kararına uyum kapsamında, hakim ve savcı sınıfındaki kamu personelinin terfileri otomatik hale getiriliyor. Ayrıca, hizmetine gerek kalmayan kadrolu personelin diğer kamu kurumlarına atanması sağlanacak. Bu atamalar gerçekleştirilmezse ilgili kadrolar otomatik olarak ihdas veya iptal edilecek.

Sözleşmeli Personel ve Ücret Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri, görev mahiyeti ve kişinin niteliklerine göre belirlenerek tavan ücretin üç katını aşmayacak şekilde düzenlenecek. Kısmî süreli çalışanlara yapılacak ödemeler, çalışma süresiyle orantılı olarak hesaplanacak.

Bilişim Personeline Yeni Kriterler

Bilişim personeli istihdamında mühendislik mezuniyeti, 5 yıllık mesleki tecrübe ve programlama bilgisi şartı aranacak. Görev süresi sona eren bilişim personelinin diğer kamu kurumlarına atanması hızlı bir şekilde tamamlanacak.