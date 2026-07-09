Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce'nin düğünü, günlerdir dünya basınında konuşuluyor. Görkemli organizasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıkarken çiftin misafirleri için hazırladığı özel hediyeler dikkat çekti.

200 BİN LİRALIK SAAT JESTİ

TMZ'de yer alan iddiaya göre Swift ve Kelce, davetlilerinin bu özel geceyi uzun yıllar hatırlamasını istedi. Ünlü çiftin, düğüne katılan yaklaşık bin konuğa lüks bir markaya ait saatler hediye ettiği öne sürüldü.

Saatlerin ortalama değerinin ise yaklaşık 200 bin TL olduğu iddia edildi.Düğünün şanslı davetlileri arasında BBC Radio 1 sunucusu Greg James de yer aldı.