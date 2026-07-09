CANLI YAYIN

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Dünya yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolunun ünlü ismi Travis Kelce'nin görkemli düğününe dair detaylar gündemden düşmüyor. Ünlü çiftin, düğüne katılan bin davetliye ortalama değeri 200 bin lirayı bulan lüks saatler hediye ettiği iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 1

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce'nin düğünü, günlerdir dünya basınında konuşuluyor. Görkemli organizasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıkarken çiftin misafirleri için hazırladığı özel hediyeler dikkat çekti.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 2

200 BİN LİRALIK SAAT JESTİ

TMZ'de yer alan iddiaya göre Swift ve Kelce, davetlilerinin bu özel geceyi uzun yıllar hatırlamasını istedi. Ünlü çiftin, düğüne katılan yaklaşık bin konuğa lüks bir markaya ait saatler hediye ettiği öne sürüldü.

Saatlerin ortalama değerinin ise yaklaşık 200 bin TL olduğu iddia edildi.Düğünün şanslı davetlileri arasında BBC Radio 1 sunucusu Greg James de yer aldı.

Ahaber
Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 3

James, radyo programında organizasyonun perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Mart ayının ortasında telefonuna gelen gizli bir dijital bağlantı üzerinden düğüne davet edildiğini anlatan James, bu büyük sırrı aylar boyunca yalnızca eşi Bella Mackie ile paylaştığını söyledi.

James ayrıca düğüne davet edilen ünlü talk-show sunucusu Graham Norton ile son derece gizli bir akşam yemeğinde buluşarak organizasyon hakkında konuştuklarını anlattı.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 4

"MADAME TUSSAUDS MÜZESİ GİBİYDİ"

Düğündeki yıldızlar geçidini anlatan Greg James, içeride karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Ünlü sunucu, "Oda dünyanın en ünlü insanlarıyla doluydu. Canlanmış ve sizinle konuşan Madame Tussauds heykelleri gibiydi. Kesinlikle çılgıncaydı" sözleriyle gecenin atmosferini anlattı. James, gecenin önemli bir bölümünü eşi Bella Mackie, ünlü oyuncu Hugh Grant ve Grant'in eşiyle birlikte geçirdiğini belirterek bulundukları bölümü esprili bir şekilde "İngilizler köşesi" olarak tanımladı.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 5

YEMEK SINIRSIZ, DANS SABAHIN İLK SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Görkemli düğünde klasik bir oturma düzeninin bulunmadığını belirten James, yemek servisinin ise "sınırsız" olduğunu söyledi. Organizasyonda birden fazla dev düğün pastasının kesildiği de aktarıldı.

DJ performansları eşliğinde konukların saatlerce dans ettiği gecede Greg James, Taylor Swift ve Travis Kelce ile kısa süreli de olsa sohbet etme fırsatı bulduğunu açıkladı.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 6

Dijital davetiyenin basılı bir versiyonunun bulunmaması ise James ve eşini son ana kadar şüphede bıraktı. Ünlü sunucu, Madison Square Garden'ın kapısından içeri girene kadar davetin büyük bir dolandırıcılık ya da radyo şakası olabileceğini düşündüklerini itiraf etti.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 7

Greg James'in geçtiğimiz ekim ayında Taylor Swift ile yaptığı röportajda yıldız şarkıcıdan "Tabii ki düğüne davetlisin" sözünü duyması ve aylar sonra gerçekten davet edilmesi ise gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 8

2 MİLYAR DOLARLIK SERVET İÇİN EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASI

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğünü kadar evlilik sözleşmesine ilişkin iddialar da gündem yarattı.

İddialara göre Taylor Swift'in babası Scott Swift, kızının yaklaşık 2 milyar dolarlık servetini korumak amacıyla son derece kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlanmasını istedi.

Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest 9

"Demir gibi sağlam" olarak nitelendirilen sözleşmenin Scott Swift'in yakın takibinde hazırlandığı ileri sürüldü. Travis Kelce'nin ise bu karara saygı göstererek sözleşmeyi imzaladığı iddia edildi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin