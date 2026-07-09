Taylor Swift ve Travis Kelce'den bin davetliye 200 bin liralık jest
Dünya yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolunun ünlü ismi Travis Kelce'nin görkemli düğününe dair detaylar gündemden düşmüyor. Ünlü çiftin, düğüne katılan bin davetliye ortalama değeri 200 bin lirayı bulan lüks saatler hediye ettiği iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce'nin düğünü, günlerdir dünya basınında konuşuluyor. Görkemli organizasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıkarken çiftin misafirleri için hazırladığı özel hediyeler dikkat çekti.
200 BİN LİRALIK SAAT JESTİ
TMZ'de yer alan iddiaya göre Swift ve Kelce, davetlilerinin bu özel geceyi uzun yıllar hatırlamasını istedi. Ünlü çiftin, düğüne katılan yaklaşık bin konuğa lüks bir markaya ait saatler hediye ettiği öne sürüldü.
Saatlerin ortalama değerinin ise yaklaşık 200 bin TL olduğu iddia edildi.Düğünün şanslı davetlileri arasında BBC Radio 1 sunucusu Greg James de yer aldı.
James, radyo programında organizasyonun perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Mart ayının ortasında telefonuna gelen gizli bir dijital bağlantı üzerinden düğüne davet edildiğini anlatan James, bu büyük sırrı aylar boyunca yalnızca eşi Bella Mackie ile paylaştığını söyledi.
James ayrıca düğüne davet edilen ünlü talk-show sunucusu Graham Norton ile son derece gizli bir akşam yemeğinde buluşarak organizasyon hakkında konuştuklarını anlattı.
"MADAME TUSSAUDS MÜZESİ GİBİYDİ"
Düğündeki yıldızlar geçidini anlatan Greg James, içeride karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.
Ünlü sunucu, "Oda dünyanın en ünlü insanlarıyla doluydu. Canlanmış ve sizinle konuşan Madame Tussauds heykelleri gibiydi. Kesinlikle çılgıncaydı" sözleriyle gecenin atmosferini anlattı. James, gecenin önemli bir bölümünü eşi Bella Mackie, ünlü oyuncu Hugh Grant ve Grant'in eşiyle birlikte geçirdiğini belirterek bulundukları bölümü esprili bir şekilde "İngilizler köşesi" olarak tanımladı.
YEMEK SINIRSIZ, DANS SABAHIN İLK SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
Görkemli düğünde klasik bir oturma düzeninin bulunmadığını belirten James, yemek servisinin ise "sınırsız" olduğunu söyledi. Organizasyonda birden fazla dev düğün pastasının kesildiği de aktarıldı.
DJ performansları eşliğinde konukların saatlerce dans ettiği gecede Greg James, Taylor Swift ve Travis Kelce ile kısa süreli de olsa sohbet etme fırsatı bulduğunu açıkladı.