Tatlıses ailesinde gerilim! İdo’dan kardeşlerine sert mesaj

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 10:52 Son Güncelleme: 26 Şubat 2026 10:56 ahaber.com.tr

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'ın yaşadığı tartışmalar magazin gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Havalimanında objektiflere takılan İdo Tatlıses, kardeşleriyle ilgili sorular karşısında çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü isim, "Onların ne yaptıkları beni ilgilendirmiyor" diyerek aralarındaki tüm köprüleri yıktı.

Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Aile içindeki gerilimin tırmandığı bu günlerde, usta sanatçının oğlu İdo Tatlıses sessizliğini bozdu.

"KEŞKE İDO VE MELEK GİBİ 5 EVLADIM OLSAYDI" Tatlıses, kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı: "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

4 MİLYON DOLAR KAPTIRDI Öte yandan ünlü türkücü, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

İDO TATLISES SESSİZLİĞİNİ HAVALİMANINDA BOZDU Yaşanan bu polemiklerin ardından, bir seyahat dönüşü havalimanında objektiflere yansıyan İdo Tatlıses, babasının açıklamaları ve kardeşleriyle olan ilişkisi hakkındaki soruları yanıtladı.