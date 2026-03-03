CANLI YAYIN
TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 yılı değerlendirmelerini yayımlayan gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi incirlerini sıraladığı yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel kullanıcı oylarına dayanan verilerde Ege'den bir çeşit, aldığı yüksek puanla listenin zirvesine adını yazdırarak uluslararası rakiplerini geride bıraktı.

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 1

Dünya mutfaklarını mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez sofraların en köklü meyvelerinden biri olan inciri odağına aldı. Açıklanan "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesinde zirveye yerleşen isim ise Türkiye'den çıktı. Ege'nin verimli topraklarında yetişen Aydın İnciri, aldığı yüksek puanla dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 2

DÜNYA LİSTESİNDE EGE İMZASI

Lezzetleri kullanıcı oylarıyla değerlendiren TasteAtlas, farklı ülkelerden incir çeşitlerini karşılaştırarak bir sıralama oluşturdu. Listenin ilk sırasında yer alan Aydın İnciri, 4.4 puanla rakiplerini geride bıraktı. Aroması, dengeli şeker oranı ve kendine has dokusuyla öne çıkan bu yerel ürün, uluslararası gastronomi çevrelerinden de tam not aldı.

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 3

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Listede ikinci sırada 4 puanla ABD'den Black Mission Figs yer aldı. Üçüncü sıraya ise 3.7 puanla Yunanistan'ın Syka Vavronas Markopoulou Messongion inciri yerleşti. Fransa ve İtalya'dan çeşitler de ilk yediye girmeyi başardı.

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 4

SIRALAMA ŞÖYLE OLUŞTU:

Col de dame noire – Fransa

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 5

Fiorone di Torre Canne – İtalya

Fico Bianco del Cilento – İtalya

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 6

Figue de Solliès – Fransa (2.8 puan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 7

Syka Vavronas Markopoulou Messongion – Yunanistan (3.7 puan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 8

Black Mission Figs – ABD (4 puan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 9

Aydın İnciri – Türkiye (4.4 puan)

TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı 10

KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle kurutmalık üretimde dünya çapında bilinen Aydın İnciri, ince kabuğu, yoğun aroması ve doğal tatlılığıyla dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nin iklimi ve toprak yapısı, bu özel lezzetin karakterini belirleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Gastronomi dünyasında referans kabul edilen listede zirvede yer almak, Aydın İnciri'nin uluslararası alandaki konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu. Türkiye'nin tarımsal zenginliğini temsil eden bu değerli ürün, dünya sofralarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor.

