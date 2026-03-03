TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı
2026 yılı değerlendirmelerini yayımlayan gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi incirlerini sıraladığı yeni listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel kullanıcı oylarına dayanan verilerde Ege'den bir çeşit, aldığı yüksek puanla listenin zirvesine adını yazdırarak uluslararası rakiplerini geride bıraktı.
Dünya mutfaklarını mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez sofraların en köklü meyvelerinden biri olan inciri odağına aldı. Açıklanan "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesinde zirveye yerleşen isim ise Türkiye'den çıktı. Ege'nin verimli topraklarında yetişen Aydın İnciri, aldığı yüksek puanla dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
DÜNYA LİSTESİNDE EGE İMZASI
Lezzetleri kullanıcı oylarıyla değerlendiren TasteAtlas, farklı ülkelerden incir çeşitlerini karşılaştırarak bir sıralama oluşturdu. Listenin ilk sırasında yer alan Aydın İnciri, 4.4 puanla rakiplerini geride bıraktı. Aroması, dengeli şeker oranı ve kendine has dokusuyla öne çıkan bu yerel ürün, uluslararası gastronomi çevrelerinden de tam not aldı.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Listede ikinci sırada 4 puanla ABD'den Black Mission Figs yer aldı. Üçüncü sıraya ise 3.7 puanla Yunanistan'ın Syka Vavronas Markopoulou Messongion inciri yerleşti. Fransa ve İtalya'dan çeşitler de ilk yediye girmeyi başardı.
SIRALAMA ŞÖYLE OLUŞTU:
Col de dame noire – Fransa
Fiorone di Torre Canne – İtalya
Fico Bianco del Cilento – İtalya