TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi inciri Ege’den çıktı

KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle kurutmalık üretimde dünya çapında bilinen Aydın İnciri, ince kabuğu, yoğun aroması ve doğal tatlılığıyla dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nin iklimi ve toprak yapısı, bu özel lezzetin karakterini belirleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Gastronomi dünyasında referans kabul edilen listede zirvede yer almak, Aydın İnciri'nin uluslararası alandaki konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu. Türkiye'nin tarımsal zenginliğini temsil eden bu değerli ürün, dünya sofralarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor.