Taşacak Bu Deniz'in İlve’si Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

7 Haziran 1989'da İstanbul'da doğan Berna Koraltürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Bölümü'nden mezun oldu. Akademik bir moda eğitimi almasına rağmen kısa sürede televizyon dünyasının dikkat çeken yüzlerinden biri haline geldi.