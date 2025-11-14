Taşacak Bu Deniz'in İlve’si Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Son zamanların sevilen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz hem konusu hem de kadrosuyla ilgi çekiyor. Dizi yeni bir adım atarak kadroya İlve karakterini canlandıracak Berna Koraltürk'ü dahil etti. Bununla birlikte izleyiciler 'Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularını gündeme getirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:28