Taşacak Bu Deniz'in İlve’si Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Son zamanların sevilen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz hem konusu hem de kadrosuyla ilgi çekiyor. Dizi yeni bir adım atarak kadroya İlve karakterini canlandıracak Berna Koraltürk'ü dahil etti. Bununla birlikte izleyiciler 'Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:28
Ekran yolculuğunda istikrarlı bir yükseliş yakalayan Taşacak Bu Deniz, dizide yeniliklere gidiyor. Dizinin kadrosuna katılan Berna Koraltürk, İlve karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu adımın ardından izleyiciler "Taşacak Bu Deniz İlve kimdir, Berna Koraltürk kimdir, kaç yaşında?" sorularını sormaya başladı.

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

7 Haziran 1989'da İstanbul'da doğan Berna Koraltürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Bölümü'nden mezun oldu. Akademik bir moda eğitimi almasına rağmen kısa sürede televizyon dünyasının dikkat çeken yüzlerinden biri haline geldi.

Koraltürk, televizyon kariyerine 2011 yılında "Bizim Yenge" dizisiyle başladı. Ardından yer aldığı yapımlar, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırdı. Dönem dönem komedi, dram ve romantik türlerdeki rolleriyle izleyici karşısına çıktı.

BERNA KORALTÜRK FİLMOGRAFİSİ

Bizim Yenge (2011)

Dedemin Dolabı (2012)

Her Sevda Bir Veda (2014)

Ah Neriman (2014)

Baba Candır (2015–2017)

Yok Artık 2 (2016)

Kardeşim İçin Der'a (2018)

Vurgun (2019)

Nalan (2022)

Aşkımız Yeter (2023)

Taşacak Bu Deniz (2025)

