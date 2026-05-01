Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar’ı şaşırtan soru: "Eleni öğreniyor mu?"

Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar'dan samimi itiraflar. Güzel oyuncu, Saba Tümer'in programında dizideki "Eleni" düğümünden rol arkadaşı Onur Dilber ile hakkında çıkan aşk iddialarına kadar merak edilen tüm detayları ilk kez yanıtladı.

Taşacak Bu Deniz, her bölümüyle izleyiciyi ters köşe yapmaya devam ederken, hikayenin kalbindeki o büyük sır artık pimi çekilmiş bir bomba gibi patlamaya gün sayıyor. Dizinin son bölümlerinde Esme'nin bu sarsıcı gerçeği öğrenmesiyle taşlar yerinden oynadı. Ancak asıl fırtına henüz kopmadı. Şimdi izleyicilerin aklında tek bir soru var: Eleni, öz ailesinin Adil ve Esme olduğunu ne zaman öğrenecek?

BÜYÜK SIR NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Dizinin sevilen oyuncusu Burcu Cavrar, Saba Tümer'in YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saba Tümer'in yayını açar açmaz sorduğu "Eleni öğreniyor mu?" sorusuna Burcu Cavrar, izleyicileri heyecanlandıracak ancak temkinli bir cevap verdi: "Tabii ki hemen öğrenmez diye tahmin ediyorum."

Bu cevap, Eleni ve Adil'in gerçeğe giden yolunun hâlâ engebeli olduğunu gösteriyor. İzleyicinin en büyük korkusu ise Adil'in bu gerçeği öğrendiğinde Şerif'ten intikam alırken kendi hayatını da yakması.

HİCRAN VE GEZEP ARASINDA AŞK ÇANLARI MI ÇALIYOR?

Dizideki karakteri Hicran'ın öngörülemez ve renkli yapısını çok sevdiğini belirten Cavrar, izleyicilerin merakla beklediği aşk konusuna da değindi. Gezep karakteriyle aralarındaki kimyanın çok iyi tuttuğunu söyleyen oyuncu, "Hicran artık bir aşkı hak ediyor, belki de yoldadır" diyerek açık kapı bıraktı.

SET AŞKI İDDİALARINA YANIT

Rol arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularına da açıklık getiren Burcu Cavrar, şu an için böyle bir durumun olmadığını ancak dizi aşklarına karşı mesafeli olmadığını belirtti:

"Aramızda bir şey yok ama set aşkı güzel bir şeydir; bütün gün berabersiniz, başka bir şehirdesiniz, etkilenebilirsiniz. Olacak olan olurdu."

TRABZONLU OYUNCUNUN ŞİVE İLE İMTİHANI

Cavrar, programda hayatına ve kariyerine dair bilinmeyenleri de paylaştı. Güzel oyuncunun aslen Trabzonlu olduğu ve kariyerine çok farklı bir kulvarda başladığı ortaya çıktı.

Dizinin çekimleri için Trabzon'da bulunan Cavrar, aslında memleketine "yabancı" bir Karadenizli olduğunu itiraf etti. İstanbul'da doğup büyüdüğü için uzun yıllar Trabzon'dan uzak kaldığını belirten oyuncu, şive konusunda ilk etapta zorlandığını dile getirdi. Ancak aileden gelen kulak dolgunluğu sayesinde bu süreci hızla atlatan Cavrar, memleketinde olmanın verdiği enerjiyi karakterine başarıyla yansıtıyor.

OKUDUĞU BÖLÜM ŞAŞIRTTI

Burcu Cavrar'ın kariyer yolculuğu ise oldukça şaşırtıcı bir dönemeçle başlıyor. Sanat hayatına adım atmadan önce İşletme bölümünü kazanan ve bu alanda eğitim alan oyuncunun hayatı, üniversitenin tiyatro kulübüyle tanışmasıyla tamamen değişti.

İşletme kariyerini bir kenara bırakarak hayallerinin peşinden giden Cavrar, profesyonel eğitimini şu köklü kurumlarda tamamladı:

- Sadri Alışık Kültür Merkezi

- Haliç Üniversitesi Konservatuvarı

SESİ DE KENDİSİ GİBİ DURU

Sadece oyunculuğuyla değil, duru sesiyle de dikkat çeken Burcu Cavrar'ın kendi yazdığı şarkı sözleri bulunuyor.

