Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar’ı şaşırtan soru: "Eleni öğreniyor mu?"

Taşacak Bu Deniz, her bölümüyle izleyiciyi ters köşe yapmaya devam ederken, hikayenin kalbindeki o büyük sır artık pimi çekilmiş bir bomba gibi patlamaya gün sayıyor. Dizinin son bölümlerinde Esme'nin bu sarsıcı gerçeği öğrenmesiyle taşlar yerinden oynadı. Ancak asıl fırtına henüz kopmadı. Şimdi izleyicilerin aklında tek bir soru var: Eleni, öz ailesinin Adil ve Esme olduğunu ne zaman öğrenecek?

Dizinin sevilen oyuncusu Burcu Cavrar, Saba Tümer'in YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saba Tümer'in yayını açar açmaz sorduğu "Eleni öğreniyor mu?" sorusuna Burcu Cavrar, izleyicileri heyecanlandıracak ancak temkinli bir cevap verdi: "Tabii ki hemen öğrenmez diye tahmin ediyorum."

Bu cevap, Eleni ve Adil'in gerçeğe giden yolunun hâlâ engebeli olduğunu gösteriyor. İzleyicinin en büyük korkusu ise Adil'in bu gerçeği öğrendiğinde Şerif'ten intikam alırken kendi hayatını da yakması.

Dizideki karakteri Hicran'ın öngörülemez ve renkli yapısını çok sevdiğini belirten Cavrar, izleyicilerin merakla beklediği aşk konusuna da değindi. Gezep karakteriyle aralarındaki kimyanın çok iyi tuttuğunu söyleyen oyuncu, "Hicran artık bir aşkı hak ediyor, belki de yoldadır" diyerek açık kapı bıraktı.

SET AŞKI İDDİALARINA YANIT

Rol arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularına da açıklık getiren Burcu Cavrar, şu an için böyle bir durumun olmadığını ancak dizi aşklarına karşı mesafeli olmadığını belirtti:

"Aramızda bir şey yok ama set aşkı güzel bir şeydir; bütün gün berabersiniz, başka bir şehirdesiniz, etkilenebilirsiniz. Olacak olan olurdu."