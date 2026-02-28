CANLI YAYIN
Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan’ın büyük değişimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Fadime Koçari karakteriyle yıldızı parlayan Zeynep Atılgan, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada gündem olan eski görüntüleriyle konuşuluyor.

Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Fadime Koçari karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Zeynep Atılgan, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi haline geldi.

Dizideki rol arkadaşı Erdem Şanlı (İso) ile yakaladığı uyumla dikkat çeken genç yıldız, bu kez oyunculuğundan ziyade geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde.

23 yaşındaki oyuncunun, sadece bir yıl önceki görüntüleri, hayranlarını şaşırttı.

İşte Zeynep Atılgan'ın eski hali

Şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Paylaşımlarına ise binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen genç bir oyuncudur. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Aslen de İstanbulludur. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. Oyunculuk eğitimine ise lise döneminde başlayan Atılgan, sonrasında kamera önü eğitimleri alarak mesleğe yönelmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yargı: Parla Yılmaz karakteriyle sektöre damga vurdu.

Kardelenler: Aysel rolüyle dram yeteneğini sergiledi.

Taşacak Bu Deniz: Fadime Koçari karakteriyle kariyerinin zirvesine ulaştı.

