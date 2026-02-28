Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan’ın büyük değişimi
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Fadime Koçari karakteriyle yıldızı parlayan Zeynep Atılgan, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada gündem olan eski görüntüleriyle konuşuluyor.
Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Fadime Koçari karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Zeynep Atılgan, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi haline geldi.
Dizideki rol arkadaşı Erdem Şanlı (İso) ile yakaladığı uyumla dikkat çeken genç yıldız, bu kez oyunculuğundan ziyade geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde.
23 yaşındaki oyuncunun, sadece bir yıl önceki görüntüleri, hayranlarını şaşırttı.
İşte Zeynep Atılgan'ın eski hali
Şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Paylaşımlarına ise binlerce beğeni ve yorum yağıyor.