Taşacak Bu Deniz oyuncularının gerçek yaşları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ekranların ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi "Taşacak Bu Deniz", her hafta yükselen temposu ve bitmek bilmeyen aile çatışmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Koçari ve Fırtına aileleri arasında yaşanan kaoslarla dikkat çeken dizi, bu kez oyuncularının yaşlarıyla gündeme geldi.

Güçlü hikâyesinin yanı sıra genç ve deneyimli oyuncuları bir araya getiren Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncularının yaşlarını sizleri için araştırdık. Peki kim kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Deniz Baysal Yurtçu Esme Furtuna: 34 yaşında (5 Nisan 1991 doğumlu)

Ulaş Tuna Astepe Adil Koçari: 37 yaşında (1988 doğumlu)

Ava Yaman Eleni Miryano: 19 yaşında (19 Kasım 2006 doğumlu)

Burak Yörük Oruç Furtuna: 30 yaşında (26 Mayıs 1995 doğumlu)

Yeşim Ceren Bozoğlu Zarife Furtuna: 51 yaşında (29 Temmuz 1974 doğumlu)

Erdem Şanlı İso Furtuna: 29 yaşında (2 Eylül 1996 doğumlu)

Aytek Şayan Şerif Furtuna: 41 yaşında (1985 doğumlu)

Zeynep Atılgan Fadime Koçari :23 yaşında (20 Mart 2002 doğumlu)

Onur Dilber Gezep: 44 (1982 doğumlu)

Burcu Cavcar Hicran: 36 yaşında (28 Mart 1989)

Hande Nur Tekin Sevcan: 27 yaşında

Süner Atay Şirin Furtuna: 57 yaşında (1969 doğumlu)

Berna Koraltürk İlve: 36 yaşında (7 Haziran 1989 doğumlu)


Hakan Salınmış Amirum Dayı, Eyüphan'ın babası: 61 yaşında (3 Nisan 1964 doğumlu)

Seda Soysal Emine 33 yaşında (4 Ekim 1992)

Batuhan Bayar Eyüphan: 35 yaşında (1 Ocak 1991, İstanbul doğumlu)


Fester Abdü (Delimine) Çakır Uşak: 33 yaşında (1993 doğumlu)

Ali Öner Gökhan: 29 yaşında (1996 doğumlu)

Emir Çubukçu Behçet: 35 yaşında (Eylül 1990 doğumlu)

Gerçek Alnıaçık Melina Miryano: 48 yaşında (19 Mart 1977 doğumlu)

Rami Narin Mikail: 35 yaşında (20 Mart 1990)

