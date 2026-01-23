Taşacak Bu Deniz oyuncularının gerçek yaşları ortaya çıktı
Ekranların ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi "Taşacak Bu Deniz", her hafta yükselen temposu ve bitmek bilmeyen aile çatışmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Koçari ve Fırtına aileleri arasında yaşanan kaoslarla dikkat çeken dizi, bu kez oyuncularının yaşlarıyla gündeme geldi.
Güçlü hikâyesinin yanı sıra genç ve deneyimli oyuncuları bir araya getiren Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncularının yaşlarını sizleri için araştırdık. Peki kim kaç yaşında? Detaylar haberimizde...
Deniz Baysal Yurtçu Esme Furtuna: 34 yaşında (5 Nisan 1991 doğumlu)
Ulaş Tuna Astepe Adil Koçari: 37 yaşında (1988 doğumlu)
Ava Yaman Eleni Miryano: 19 yaşında (19 Kasım 2006 doğumlu)
Burak Yörük Oruç Furtuna: 30 yaşında (26 Mayıs 1995 doğumlu)