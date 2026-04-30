Tartışma sırasında neden cevap veremiyoruz? Bilim "beyin kilitlenmesini" açıklıyor

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 18:10 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 18:12

Tartışma sırasında kalp hızlanır, beden alarm verir ve empati bir anda kaybolur. Uzmanlara göre bu durum "duygusal sel" olarak adlandırılıyor. Peki beyin neden sevdiğimiz insanı tehdit gibi algılar ve bu döngü nasıl kırılır? Yanıtı bilimsel verilerle araştırdık.

İlişkilerde yaşanan tartışmalar çoğu zaman sözlerden çok bedenin verdiği tepkilerle şekilleniyor. Klinik psikoloji ve nörobilim alanındaki çalışmalar, bu anlarda beynin kısa süreliğine "hayatta kalma moduna" geçtiğini ortaya koyuyor. Bu da empatiyi geri plana itiyor.

"DUYGUSAL SEL" NEDİR, NASIL BAŞLAR? Psikoloji literatüründe "duygusal sel" (emotional flooding), yoğun stres tepkisinin hızla yükselmesi olarak tanımlanıyor. Bu süreçte: Kalp atışı hızlanır.

Adrenalin yükselir.

Terleme ve titreme görülebilir.

Yüz kızarır ve nefes değişir. Kişi kendini savunma modunda hisseder. Bu durum, fiziksel bir tehlike yokken bile yaşanabilir.

BEYİN NEDEN YANLIŞ ALARM VERİR? Lisa Feldman Barrett beyni "dış dünyaya doğrudan erişimi olmayan kapalı bir sistem" olarak tanımlar. Beyin: Duyulardan gelen sinyalleri alır

Geçmiş deneyimlerle karşılaştırır.

En hızlı anlamı üretir. Bu yüzden tartışma sırasında karşı tarafın küçük bir davranışı bile geçmişteki bir reddedilme ya da travmayı tetikleyebilir.

EMPATİ NEDEN KAYBOLUR? Yoğun stres anında zihinsel odak değişir: Normal Durum Duygusal Sel Anı "Biz" odaklı düşünce "Ben" odaklı düşünce Empati aktif Empati baskılanır İletişim açık Savunma artar Bu değişim, beynin hayatta kalma mekanizmasının bir parçasıdır. Kişi ilişki kurmak yerine kendini korumaya yönelir.