Tartışma sırasında neden cevap veremiyoruz? Bilim "beyin kilitlenmesini" açıklıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tartışma sırasında kalp hızlanır, beden alarm verir ve empati bir anda kaybolur. Uzmanlara göre bu durum "duygusal sel" olarak adlandırılıyor. Peki beyin neden sevdiğimiz insanı tehdit gibi algılar ve bu döngü nasıl kırılır? Yanıtı bilimsel verilerle araştırdık.

İlişkilerde yaşanan tartışmalar çoğu zaman sözlerden çok bedenin verdiği tepkilerle şekilleniyor. Klinik psikoloji ve nörobilim alanındaki çalışmalar, bu anlarda beynin kısa süreliğine "hayatta kalma moduna" geçtiğini ortaya koyuyor. Bu da empatiyi geri plana itiyor.

"DUYGUSAL SEL" NEDİR, NASIL BAŞLAR?

Psikoloji literatüründe "duygusal sel" (emotional flooding), yoğun stres tepkisinin hızla yükselmesi olarak tanımlanıyor.

Bu süreçte:

  • Kalp atışı hızlanır.
  • Adrenalin yükselir.
  • Terleme ve titreme görülebilir.
  • Yüz kızarır ve nefes değişir.

Kişi kendini savunma modunda hisseder. Bu durum, fiziksel bir tehlike yokken bile yaşanabilir.

BEYİN NEDEN YANLIŞ ALARM VERİR?

Lisa Feldman Barrett beyni "dış dünyaya doğrudan erişimi olmayan kapalı bir sistem" olarak tanımlar.

Beyin:

  • Duyulardan gelen sinyalleri alır
  • Geçmiş deneyimlerle karşılaştırır.
  • En hızlı anlamı üretir.

Bu yüzden tartışma sırasında karşı tarafın küçük bir davranışı bile geçmişteki bir reddedilme ya da travmayı tetikleyebilir.

EMPATİ NEDEN KAYBOLUR?

Yoğun stres anında zihinsel odak değişir:

Normal Durum Duygusal Sel Anı
"Biz" odaklı düşünce "Ben" odaklı düşünce
Empati aktif Empati baskılanır
İletişim açık Savunma artar

Bu değişim, beynin hayatta kalma mekanizmasının bir parçasıdır. Kişi ilişki kurmak yerine kendini korumaya yönelir.

İLİŞKİLERDE KARŞILIKLI ETKİ

Araştırmalar, insanların duygusal durumlarının birbirini doğrudan etkilediğini gösteriyor. John Gottman ve Julie Gottman tarafından yürütülen çalışmalar, çiftlerin tartışma sırasında fizyolojik olarak birbirlerini "yukarı çektiğini" ortaya koyuyor.

Yani:

Bir kişinin stresi → diğerini tetikler

Gerilim → hızla büyür

Tartışma → kontrolsüz hale gelebilir

ÇOCUK-EBEVEYN İLİŞKİLERİNDE DAHA BELİRGİN

Bu mekanizma özellikle ebeveynlikte daha güçlü görülür. Çocuk davranışları çoğu zaman bir ihtiyacı ifade eder. Ancak yoğun stres altındaki ebeveyn:

  • Daha sert tepki verebilir.
  • Savunmaya geçebilir.
  • Merak yerine kontrol odaklı davranabilir.

Uzmanlara göre en sağlıklı yaklaşım: "Bu davranış bana ne anlatmak istiyor?" sorusunu sormaktır.

BU DÖNGÜYÜ KIRMAK MÜMKÜN MÜ?

1. Fizyolojik Sinyalleri Tanımak

Erken farkındalık kritik rol oynar:

  • Nabız artışı
  • Vücut ısısı
  • Kas gerginliği

Bu belirtileri erken fark etmek, otomatik tepkiyi yavaşlatır.

2. Bilişsel Yeniden Değerlendirme

Psikolojide bu yöntem, tetikleyici ile tepki arasına yeni bir yorum eklemeyi içerir.

Örnek:

"Bana saygısızlık ediyor" yerine

"Belki de yorgun ya da dikkati dağınık"

Amaç duyguyu bastırmak değil, seçenekleri artırmaktır.

3. Mola Vermek (Bilimsel Olarak Etkili Yöntem)

Araştırmalara göre vücudun sakinleşmesi için zaman gerekir.

  • En az 20 dakika ara verilmelidir
  • Tartışma zihinde tekrar edilmemelidir
  • Dikkat başka bir aktiviteye yönelmelidir

Bu mola, kaçış değil düzenleme yöntemidir.

4. Biyofeedback ve Ölçüm Araçları

Uzmanlar, fizyolojik farkındalık için teknolojik araçların da kullanılabileceğini belirtiyor. Örneğin nabız ölçerler ve oksijen sensörleri gibi cihazlar, kişinin stres seviyesini somut olarak görmesini sağlar.

