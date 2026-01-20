CANLI YAYIN
Tarım Kredi’den katkat fırsat: 20–26 Ocak 2026 indirim listesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20–26 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti. Ayçiçek yağından çaya, et ürünlerinden deterjana kadar birçok kalemde "Katkat Fırsat" kampanyasıyla büyük boy ürünler avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 20–26 Ocak 2026 haftasına özel hazırladığı kampanya kataloğu yayımlandı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirimlerde bakliyat, süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve atıştırmalıklar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi'nin güncel indirimli ürün listesi ve öne çıkan kampanya detayları…

TARIM KREDİ 20-26 OCAK KATALOĞU

BAKPİLİÇ DONUK FİLETO KG 195,00 ₺

PİLİÇ TAVUK BUT, KG 84,90 ₺

ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 L 459,00 ₺

BAKPİLİÇ DONUK BÜTÜN PİLİÇ, KG 84,90 ₺

HASEKET DANA KOKOREÇ DONDURULMUŞ 250 G 125,00 ₺

ANADOLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ

(Burgu, İnce Uzun, Fiyonk, Spagetti, Arpa Şehriye, Tel Şehriye) 500 G – 14,50 ₺

YAĞLI SALAMURA SİYAH ZEYTİN M-S 1000 G 184,90 ₺

KAKAOLU FINDIK KREMASI (%5) 500 G – 69,90 ₺

DANA MACAR SALAM DİLİMLİ 50 G – 27,90 ₺

NAMET 7/24 HİNDİ SOSİS 140 G – 35,90 ₺

FISH FISH DONUK KARİDES 500 G – 220,00 ₺

BARBUNYA 9 MM 1 KG 109,90 ₺

BİRİNCİ SÜT HAZIR MIHLAMA KUYMAK 250 G 119,00 ₺

SÜTAŞ SALEP 1 L – 84,90 ₺

CEM KIRMA YEŞİL ZEYTİN 121–140 400 G 99,00 ₺

ECE IZGARA ZEYTİN 150 G – 69,00 ₺

MARMARABİRLİK ZEYTİN EZMESİ 175 G – 54,90 ₺

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE 399,00 ₺

FERMENTE DANA KANGAL SUCUK KG 849,90 ₺

ÇORUM BELEDİYESİ SANCAK BATON DONUK KAVURMA KG 1.199,00 ₺

E.S.K GÖVDE TAVUK KG
79,90 ₺

BALDO PİRİNÇ
5 KG – 450,00 ₺

ANADOLU BUĞDAY UNU
5 KG – 109,00 ₺

ALTIN GURME ÇAY
3 KG – 599,00 ₺

AQUA BAMBULU TUVALET KAĞIDI
3 KATLI 40'LI – 214,95 ₺

PİLAVLIK BULGUR
5 KG – 169,00 ₺

OSMANCIK PİRİNÇ
5 KG – 390,00 ₺

NOHUT
8,5 MM 2,5 KG – 175,00 ₺

FASULYE
8 MM 2,5 KG – 189,00 ₺

BİZİM PAKET MARGARİN
6×250 G – 164,50 ₺

KÜP ŞEKER
1 KG (405 AD) – 50,50 ₺

TAHİN 600 G – 114,50 ₺

KAKAOLU FINDIK KREMASI (%13) 700 G – 139,90 ₺

LUPPO SANDVİÇ KEK Kakaolu, Sade 184 G – 63,90 ₺

KIZILAY DOĞAL MADEN SUYU 200 CL 6'LI – 39,90 ₺

ÜZÜM PEKMEZİ 800 G – 179,90 ₺

ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ 4×200 G

KAVAKLIDERE KARADUT LİMONATA AROMALI İÇECEK 3 L – 44,90 ₺

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1 KG – 270,00 ₺

BINGO SIVI DETERJAN Çeşitleri, Renkli 3 L – 179,90 ₺

ELİT TUVALET KAĞIDI 2 Katlı 16'lı – 99,95 ₺

SARIYER PORTAKALLI GAZOZ 2,5 L – 44,90 ₺

TÜRK KAHVESİ 100 G – 44,90 ₺

ETİ HOSBES ÇEŞİTLERİ Fındıklı, Çilekli, Kakaolu 142 G – 42,25 ₺

DİMES MEYVE SUYU Çeşitleri 1 L – 49,90 ₺

KIZILAY MADEN SUYU Çeşitleri 6×200 ML – 50,50 ₺

PRİL ULTRA GÜÇ Limon 675 G – 59,90 ₺

DOLA ATOM BİTKİ ÇAYI Çeşitleri 150 G – 50,90 ₺

CEVİZ İÇİ 150 G – 99,90 ₺

SİYAH ÇEKİRDEKLİ KURU ÜZÜM 200 G – 69,90 ₺

DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU Çeşitleri 750 ML – 59,90 ₺

ELİT NATUREL ZEYTİNYAĞLI SABUN 2 KG – 179,90 ₺

SLEEPY BIO NATURAL Hijyenik Ped Çeşitleri – 37,90 ₺ / 54,90 ₺

ELİT MATİK TOZ DETERJAN Beyazlar, Renkliler 5 KG – 179,90 ₺

TADIM KAVRULMUŞ SİYAH AYÇEKİRDEĞİ 180 G – 44,90 ₺

ETİ TUTKU 150 G – 28,90 ₺

ÜLKER TAÇ KRAKER 3×76 G – 29,90 ₺

ETİ BENİMO 80 G – 23,90 ₺

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 4×70 G – 39,90 ₺

İKRAM KREMALI BİSKÜVİ 384 G – 44,90 ₺

