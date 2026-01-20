Tarım Kredi’den katkat fırsat: 20–26 Ocak 2026 indirim listesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20–26 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti. Ayçiçek yağından çaya, et ürünlerinden deterjana kadar birçok kalemde "Katkat Fırsat" kampanyasıyla büyük boy ürünler avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.
TARIM KREDİ 20-26 OCAK KATALOĞU
BAKPİLİÇ DONUK FİLETO KG 195,00 ₺
PİLİÇ TAVUK BUT, KG 84,90 ₺
ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 L 459,00 ₺
BAKPİLİÇ DONUK BÜTÜN PİLİÇ, KG 84,90 ₺
HASEKET DANA KOKOREÇ DONDURULMUŞ 250 G 125,00 ₺
ANADOLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ
(Burgu, İnce Uzun, Fiyonk, Spagetti, Arpa Şehriye, Tel Şehriye) 500 G – 14,50 ₺
YAĞLI SALAMURA SİYAH ZEYTİN M-S 1000 G 184,90 ₺
KAKAOLU FINDIK KREMASI (%5) 500 G – 69,90 ₺
DANA MACAR SALAM DİLİMLİ 50 G – 27,90 ₺
NAMET 7/24 HİNDİ SOSİS 140 G – 35,90 ₺
FISH FISH DONUK KARİDES 500 G – 220,00 ₺
BARBUNYA 9 MM 1 KG 109,90 ₺
BİRİNCİ SÜT HAZIR MIHLAMA KUYMAK 250 G 119,00 ₺
SÜTAŞ SALEP 1 L – 84,90 ₺
CEM KIRMA YEŞİL ZEYTİN 121–140 400 G 99,00 ₺
ECE IZGARA ZEYTİN 150 G – 69,00 ₺
MARMARABİRLİK ZEYTİN EZMESİ 175 G – 54,90 ₺
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE 399,00 ₺
FERMENTE DANA KANGAL SUCUK KG 849,90 ₺
ÇORUM BELEDİYESİ SANCAK BATON DONUK KAVURMA KG 1.199,00 ₺