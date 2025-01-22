Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.90 TL...

Tarım Kredi'de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, müşterilerine avantajlı fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 22 Ocak itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler, temel gıda alışverişlerini daha cazip hale getiriyor. Makarna çeşitlerinden televizyonlara, zeytinyağından çaya, temizlik ürünlerinden sucuk ve peynir çeşitlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:33
Tarım Kredi’de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.902 TL...

Ocak ayının son haftasına özel Tarım Kredi Kooperatifi, aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Market raflarında geniş bir ürün yelpazesi avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, pek çok kategoriye ait ürünler ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte 22-27 Ocak fiyat listesi...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 22-27 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Tarım Kredi’de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.902 TL...

Dana Kasap Sucuk 400 gr paket fiyatı 195,00 TL.

Tarım Kredi’de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.902 TL...

Küp Şeker 39,90 TL

Tarım Kredi’de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.902 TL...

Tıraş Bıçağı: 138,90 TL

Permatik 5'li, 83.50 TL

Tarım Kredi’de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.902 TL...

Hasat Çay 1 kg paket fiyatı 174,90 TL

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