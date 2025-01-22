Tarım Kredi'de indirim haftası başladı: Dana Kıyma 139 TL, Kaşar peynir 175 TL, İlk hasat çay 174.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, müşterilerine avantajlı fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 22 Ocak itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler, temel gıda alışverişlerini daha cazip hale getiriyor. Makarna çeşitlerinden televizyonlara, zeytinyağından çaya, temizlik ürünlerinden sucuk ve peynir çeşitlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi