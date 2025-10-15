Tarım Kredi'de 15-20 Ekim kataloğu: 2. ürüne yüzde 50 indirim başladı! Zeytinyağı 409, Tavuk baget 109, Kıyma 189 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ekim ayının yeni indirim kampanyasını duyurdu. 14 Ekim itibarıyla raflarda yerini alacak 'Kat Kat Fırsat' kataloğu, 20 Ekim Pazartesi gününe kadar geçerli olacak avantajlı fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Toplam 63 üründen oluşan yeni aktüel katalogda tavuk, çay, zeytinyağı, tuvalet kağıdı, atıştırmalık ve peynir çeşitleri öne çıkıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:58