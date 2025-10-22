Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı

Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni Kat Kat Fırsat kampanyasıyla alışveriş severlere cazip indirimler sunuyor. Birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar raflarda yerini aldı. Bu hafta Tarım Kredi Market'te indirimli fiyatlarla öne çıkan ürünler belli oldu.

İŞTE TARIM KREDİ MARKET 22-27 EKİM FIRSATLARI