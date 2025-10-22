Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni Kat Kat Fırsat kataloğu indirimleri başladı. 21-27 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada toplam 57 üründe dikkat çeken fiyat avantajları sunuluyor. Beyaz peynirden çaya, somondan tavuk ürünlerine, tuvalet kağıdından atıştırmalıklara kadar birçok temel ihtiyaç ürünü raflarda indirimli olarak yerini aldı. İşte bu haftanın Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar ve güncel indirimli ürün fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.10.2025 08:47
Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni Kat Kat Fırsat kampanyasıyla alışveriş severlere cazip indirimler sunuyor. Birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar raflarda yerini aldı. Bu hafta Tarım Kredi Market'te indirimli fiyatlarla öne çıkan ürünler belli oldu.

İŞTE TARIM KREDİ MARKET 22-27 EKİM FIRSATLARI

Siyah Yağlı Salamura Zeytin - 79,90 TL
Marmarabirlik Gold Doğal Salamura Siyah Zeytin - 199 TL

Meyveli Yoğurt Çeşitleri - 45 TL
Tahin Dut Pekmezi - 164,50 TL

Kebir Tereyağı - 239 TL
Yoğurt Yarım Yağlı - 89,90 TL

Beyaz Peynir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış - 329 TL
Taze Kaşar Peyniri Tam Yağlı - 324,90 TL

