Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı
Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni Kat Kat Fırsat kataloğu indirimleri başladı. 21-27 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada toplam 57 üründe dikkat çeken fiyat avantajları sunuluyor. Beyaz peynirden çaya, somondan tavuk ürünlerine, tuvalet kağıdından atıştırmalıklara kadar birçok temel ihtiyaç ürünü raflarda indirimli olarak yerini aldı. İşte bu haftanın Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar ve güncel indirimli ürün fiyatları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 08:47