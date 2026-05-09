Tarihi ve saati çok manidar! Sinan Akçıl milli takım marşının çıkacağı günü açıkladı

Sinan Akçıl, 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni marşın detaylarını ilk kez paylaştı. Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, "Türkler Geliyor" adını verdiği çalışmasının yayın tarihini ve manidar saatini duyurdu.

2026 Dünya Kupası heyecanı şimdiden hem tribünleri hem de müzik dünyasını sardı. 2002 yılında Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla zirveye ulaşan milli takım coşkusu, bu kez Sinan Akçıl'ın notalarıyla yeniden canlanıyor. Ünlü müzisyen, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı yeni marşın detaylarını ilk kez paylaştı.

"TÜRKLER GELİYOR" İÇİN GERİ SAYIM SABAH'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Sinan Akçıl, futbolseverleri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Hazırladığı marşa "Türkler Geliyor" adını verdiğini belirten Akçıl, çıkış tarihi için oldukça manidar bir zaman dilimi seçtiğini duyurdu. "Marşımız hazır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına atfen 14 Mayıs tarihinde, saat tam 19.23'te klibiyle birlikte yayınlayacağız."

Geçtiğimiz günlerde Riva'ya giderek TFF Başkanı ile görüşeceğini açıklayan Sinan Akçıl, hayranlarını heyecanlandırmıştı. "ALLAH'A ŞÜKÜR, İYİ Kİ VARLAR" Akçıl, sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah'a şükür, iyi ki varlar."

İLK DİNLEYENLER "UĞURLARIM" DEDİĞİ İSİMLER OLDU Müzik dünyasında "totemleri" olarak gördüğü isimlerin onayını aldığını söyleyen sanatçı, marşı ilk kez Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli izin süreçlerinin tamamlandığını belirten Akçıl, heyecanını "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum"" sözleriyle dile getirdi.