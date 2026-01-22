Tarih meraklıları inanamadı! Milyoner’deki Osmanlı sorusunda herkesi şaşırtan karar

Cevabını Bildiği Sorudan Çekildi Yarışmacı Aylin Tik, 300 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Ancak tüm joker haklarını tüketmiş olması ve cevap konusunda emin olamaması nedeniyle risk almak istemedi. Çekilme kararı alan Tik, doğru yanıtın açıklanmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

300 bin TL değerindeki dokuzuncu soruya gelindiğinde yarışmacıya, hayvan sahiplenme süreciyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi.

İŞTE O SORU Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi yasaktır? A: 1 yıl B: 3 yıl C: 5 yıl D: 10 yıl

Bir köpek sahibi olduğunu belirten Aylin Tik, soruya yabancı olmadığını söyledi. Doğru cevabın "3 yıl" olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Ancak tüm joker haklarını daha önce kullanmış olması ve emin olmamasından dolayı risk almak istemedi.