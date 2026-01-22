CANLI YAYIN
Tarih meraklıları inanamadı! Milyoner’deki Osmanlı sorusunda herkesi şaşırtan karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı Ayşe Ceren Acarer'in, Orhan Gazi ile Osman Gazi arasındaki bağı soran tarih sorusunda telefon joker hakkını kullanması izleyicileri şaşırttı. İşte o anlar...

atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ocak tarihli bölümünde Yarışmacı Ayşe Ceren Acarer'in Osmanlı sorusu karşısında kullandığı telefon jokeri, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Orhan Gazi arasındaki akrabalık bağını konu alan soru, izleyicilerin beklemediği bir an yaşanmasına neden oldu.

İŞTE O SORU

SORU: Osmanlı Devleti'nin padişahlarından Orhan Gazi, Osman Gazi'nin nesidir?

A: Oğlu

B: Oğlunun oğlu

C: Babası

D: Babasının Babası

Stüdyoda Kararsızlık

Ayşe Ceren Acarer, soruyu gördükten sonra kısa bir değerlendirme yaptı ancak net bir karar veremedi. Emin olamadığını belirterek telefon joker hakkını kullanma kararı aldı. Telefon bağlantısından gelen yanıt "Oğlu" oldu.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Sorunun ardından asıl hareketlilik sosyal medyada yaşandı. Pek çok kullanıcı, bu bilginin temel düzeyde bir tarih bilgisi olduğunu ifade ederek joker kullanılmasına şaşırdığını dile getirdi.

Cevabını Bildiği Sorudan Çekildi

Yarışmacı Aylin Tik, 300 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Ancak tüm joker haklarını tüketmiş olması ve cevap konusunda emin olamaması nedeniyle risk almak istemedi. Çekilme kararı alan Tik, doğru yanıtın açıklanmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

300 bin TL değerindeki dokuzuncu soruya gelindiğinde yarışmacıya, hayvan sahiplenme süreciyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi.

İŞTE O SORU

Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi yasaktır?

A: 1 yıl

B: 3 yıl

C: 5 yıl

D: 10 yıl

Bir köpek sahibi olduğunu belirten Aylin Tik, soruya yabancı olmadığını söyledi. Doğru cevabın "3 yıl" olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Ancak tüm joker haklarını daha önce kullanmış olması ve emin olmamasından dolayı risk almak istemedi.

Kararından Pişman Oldu

Sunucu doğru yanıtı açıkladığında stüdyoda kısa süreli bir sessizlik oluştu. Doğru cevabın "3 yıl" olduğu ortaya çıktı. Yarışmacının ise yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekti. Verdiği karardan pişman olduğunu dile getiren yarışmacı, kaçırdığı fırsatla geceye damga vurdu.

