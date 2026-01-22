Tarih meraklıları inanamadı! Milyoner’deki Osmanlı sorusunda herkesi şaşırtan karar
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı Ayşe Ceren Acarer'in, Orhan Gazi ile Osman Gazi arasındaki bağı soran tarih sorusunda telefon joker hakkını kullanması izleyicileri şaşırttı. İşte o anlar...
atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ocak tarihli bölümünde Yarışmacı Ayşe Ceren Acarer'in Osmanlı sorusu karşısında kullandığı telefon jokeri, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile Orhan Gazi arasındaki akrabalık bağını konu alan soru, izleyicilerin beklemediği bir an yaşanmasına neden oldu.
İŞTE O SORU
SORU: Osmanlı Devleti'nin padişahlarından Orhan Gazi, Osman Gazi'nin nesidir?
A: Oğlu
B: Oğlunun oğlu
C: Babası
D: Babasının Babası
Stüdyoda Kararsızlık
Ayşe Ceren Acarer, soruyu gördükten sonra kısa bir değerlendirme yaptı ancak net bir karar veremedi. Emin olamadığını belirterek telefon joker hakkını kullanma kararı aldı. Telefon bağlantısından gelen yanıt "Oğlu" oldu.
Sosyal Medyada Yorum Yağdı
Sorunun ardından asıl hareketlilik sosyal medyada yaşandı. Pek çok kullanıcı, bu bilginin temel düzeyde bir tarih bilgisi olduğunu ifade ederek joker kullanılmasına şaşırdığını dile getirdi.