Tansiyon problemi olanlar dikkat: Bu 8 besin resmen şifa oluyor!
Yüksek tansiyon çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor ancak uzun vadede kalp hastalıklarından felce kadar birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme düzeninin de kan basıncını dengelemede önemli rol oynadığını vurguluyor. Nitekim son yıllarda yayımlanan bilimsel araştırmalar; yoğurttan pancara, yağlı balıklardan yulafa kadar bazı gıdaların damar sağlığını destekleyerek tansiyon üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor.
Yüksek tansiyon çoğu zaman belirgin bir belirti vermediği için "sessiz tehlike" olarak tanımlanıyor. Ancak uzun süre kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon; kalp hastalıkları, felç, böbrek sorunları ve damar kaynaklı demans riskini artırabiliyor.
Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan bu sağlık sorunu; fazla tuz tüketimi, aşırı kilo, sigara ve yüksek alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleriyle de yakından ilişkili. Uzmanlar ayrıca aile öyküsünün ve etnik kökenin de etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle Siyah Afrikalı, Siyah Karayipli ve Güney Asya kökenli kişilerde yüksek tansiyon daha sık görülebiliyor.
Bazı durumlarda ilaç tedavisi gerekli olsa da bilimsel çalışmalar beslenme düzeninin de tansiyon kontrolünde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Dengeli ve çeşitli bir beslenme planı, kalp ve damar sağlığını destekleyerek kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabiliyor.
Araştırmalar, bazı gıdaların içerdiği mineraller, lifler ve bitkisel bileşiklerin damar sağlığını desteklediğini ve sodyum dengesini düzenlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, tek bir besinin mucizevi bir çözüm sunmadığını ancak bu gıdaların düzenli tüketiminin genel kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurguluyor.
YOĞURT TÜKETİMİ TANSİYON ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ YARATABİLİR
2021 yılında yayımlanan bir araştırma, yoğurt tüketiminin hipertansiyonu olan kişilerde tansiyon değerleri üzerinde olumlu sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. Bunun en önemli nedenlerinden biri yoğurdun kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengin olması. Bu üç mineral, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.
Uzmanlar özellikle ilave şeker içermeyen sade veya süzme yoğurdun tercih edilmesini öneriyor. Yoğurt; kahvaltılarda meyvelerle birlikte tüketilebildiği gibi smoothie'lere eklenerek veya bazı yemeklerde krema yerine kullanılarak da sofraya dahil edilebiliyor.
ANTİOKSİDAN ZENGİNİ MEYVELER DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Çilek ve yaban mersini gibi meyveler, antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar içeriyor. Meyvelere canlı renklerini veren bu bileşiklerin, hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncının düşmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Araştırmalar, antosiyaninlerin damar fonksiyonlarını iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bu tür meyveler kahvaltılarda yulaf ezmesine eklenebilir, yoğurtla birlikte tüketilebilir veya ara öğünlerde atıştırmalık olarak tercih edilebilir.