Tansiyon problemi olanlar dikkat: Bu 8 besin resmen şifa oluyor!

Yüksek tansiyon çoğu zaman belirgin bir belirti vermediği için "sessiz tehlike" olarak tanımlanıyor. Ancak uzun süre kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon; kalp hastalıkları, felç, böbrek sorunları ve damar kaynaklı demans riskini artırabiliyor.

Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan bu sağlık sorunu; fazla tuz tüketimi, aşırı kilo, sigara ve yüksek alkol tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleriyle de yakından ilişkili. Uzmanlar ayrıca aile öyküsünün ve etnik kökenin de etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle Siyah Afrikalı, Siyah Karayipli ve Güney Asya kökenli kişilerde yüksek tansiyon daha sık görülebiliyor.

Bazı durumlarda ilaç tedavisi gerekli olsa da bilimsel çalışmalar beslenme düzeninin de tansiyon kontrolünde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Dengeli ve çeşitli bir beslenme planı, kalp ve damar sağlığını destekleyerek kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabiliyor.