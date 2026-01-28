Tansiyon, kilo, kolesterol… Sağlığınız hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Sağlık kontrollerinin hayati önemi sıkça vurgulansa da, yapılan son araştırmalar milyonlarca kişinin kendi sağlığına dair en temel bilgileri bile bilmediğini ortaya koyuyor. Bupa'nın 2.000 yetişkinle yaptığı ankete göre; kilo, tansiyon, kolesterol, kalp sağlığı ve diyabet riski gibi kritik veriler çoğu kişi için hala bilinmez durumda. Uzmanlar, bu bilgi eksikliğinin erken teşhis fırsatlarını kaçırmaya ve ciddi sağlık sorunlarının gözden kaçmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Evde plank süresi tutmak ya da tek ayak üzerinde dengede kalmaya çalışmak, kişinin fiziksel durumuna dair kabaca bir fikir verebilir. Ancak uzmanlara göre genel sağlık değerlendirmesi bunun çok ötesinde ve herkesin kendisiyle ilgili bilmesi gereken bazı temel veriler var.

Bupa Health Clinics'te yardımcı klinik direktör olarak görev yapan Dr. Luke Powles'a göre, yetişkin bireylerin kilo, kan basıncı, kolesterol seviyesi, kalp sağlığı ve diyabet riski konusunda net bilgi sahibi olması gerekiyor. Buna rağmen yapılan araştırmalar, bu hayati bilgilerin büyük ölçüde bilinmediğini ortaya koyuyor.

TEMEL SAĞLIK BİLGİLERİNDE BÜYÜK EKSİKLİK Bupa tarafından Birleşik Krallık genelinde 2.000 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 35'i normal kan basıncı değerlerini biliyor. Kalp sağlığı skorunu bilenlerin oranı yüzde 7'de kalırken, maksimum kalp atış hızını bilenlerin oranı ise sadece yüzde 12. Daha çarpıcı bir sonuç ise kilo konusunda ortaya çıkıyor. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, kilosunun ne kadar olduğunu söyleyemiyor.

SAĞLIĞINI CİDDİYE ALANLAR BİLE KONTROLE GİTMİYOR Katılımcıların yüzde 76'sı sağlığını ciddiye aldığını ifade etse de, pratikte tablo pek iç açıcı değil. Ankete göre her üç kişiden ikisi hayatında hiç kolesterol testi yaptırmamış. Katılımcıların yarısı ise proaktif bir kan basıncı ölçümüne dahi gitmemiş. Bununla da sınırlı kalmıyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 51'i kullandığı reçeteli ilaçları net olarak söyleyemiyor, yüzde 59'u kan grubunu bilmiyor, yüzde 23'ü ise boyunun ne kadar olduğundan emin değil.