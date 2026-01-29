CANLI YAYIN
Tam 410 milyon yıl önce dünyadaydı! Bilim insanları bu canlının ne olduğunu bilmiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaklaşık sekiz metreye ulaşan ve 410 milyon yıl önce karada yaşayan Prototaxites'in ne mantar ne de bitki olduğu ortaya kondu. Science Advances'ta yayımlanan yeni araştırma, bu dev organizmanın tamamen soyu tükenmiş, bağımsız bir evrimsel kola ait olabileceğini gösteriyor.

Bilim dünyasında 165 yıldır süren bir tartışma, yeni bulgularla bambaşka bir yöne evrildi. Bir dönem yeryüzünde sekiz metreye kadar yükselen Prototaxites'in, bugüne kadar sanıldığı gibi mantar ya da bitki olmayabileceği açıklandı.

Ne Fotosentez Yaptı Ne de Bilinen Bir Mantar Oldu

Aberdeenshire'daki ünlü Rhynie çakmaktaşından çıkarılan fosiller üzerinde yapılan anatomik ve kimyasal analizler, çarpıcı sonuçlar verdi. Prototaxites'in yapısı, fotosentez yapan bitkilere benzemiyor. Aynı şekilde tipik mantar özellikleri de taşımıyor.

410 Milyon Yıl Önce Karada Bir "Kule"

Prototaxites, 410 milyon yıl önce karasal ekosistemin en büyük organizmasıydı. Sekiz metreye kadar uzayan boyuyla çevresindeki ilkel bitki ve hayvan yaşamının üzerinde yükseliyordu. Ancak yaklaşık 360 milyon yıl önce bu sıra dışı soy ortadan kayboldu.

Çalışmada fosil moleküler veriler, makine öğrenmesi teknikleriyle analiz edildi. Rhynie çakmaktaşının olağanüstü korunmuş yapısı sayesinde detaylı karşılaştırmalar yapılabildi. Bu yöntem, Prototaxites'in evrimsel ağaçtaki yerini yeniden değerlendirme imkanı sundu.

Müzede Korunacak, Bilime Işık Tutacak

Elde edilen fosiller, Edinburgh'daki İskoçya Ulusal Müzeleri Koleksiyon Merkezi'nde muhafaza edilecek. Uzmanlara göre müze koleksiyonları, yeni teknolojilerle incelendikçe doğa tarihine dair daha fazla sürprizi gün yüzüne çıkarabilir.