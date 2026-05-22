Tal isminin anlamı nedir? Ege Kökenli kızının ismiyle geçmişin acısını sardı

Geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük acının ardından mucizevi bir şekilde kızını kucağına alan Ege Kökenli, bebeğinin ismini ilk kez paylaştı. Kökenli, anlamını bilmeden seçtikleri ismin, yaşadıkları zorlu sürecin adeta bir özeti olduğunu açıkladı.

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu' ve 'Güneşin Kızları' gibi sevilen dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı bebek kaybının ardından sessiz sedasız ikinci kez hamile kalan ve mart ayında kızını kucağına alan Kökenli, hem hamilelik sürecinde uğradığı acımasız eleştirileri anlattı hem de kızının isminin anlamıyla duygulandırdı.

ACI KAYIPTAN MUCİZEYE 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli, ilk hamileliğini büyük bir sevinçle duyurmuş ancak 21 Mayıs 2025'te, henüz 22 haftalıkken bebeğini kaybettiğini açıklayarak hayranlarını yasa boğmuştu. Bu büyük acının ardından adeta mucizevi bir süreç yaşayan ünlü oyuncu, 17 Mart 2026'da yaptığı sürpriz paylaşımla anne olduğunu müjdelemişti.

Sosyal medya hesabından "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Sonunda kızımız evimizde" notuyla mutluluğunu paylaşan Kökenli, yaşadığı zorlu günleri Aslı Şafak'a içtenlikle anlattı.

"KİLOLARINI VEREMEDİ DEDİLER, HAMİLELİĞİMİ SAKLADIM" İlk bebeğini kaybettikten sonra yeniden hamile kalan ancak bu süreci kamuoyundan gizleyen Kökenli, sosyal medyada maruz kaldığı zorbalığa sitem etti: "Yaşadıklarımdan sonra hamileliğimi tekrar duyurmak istemedim. Bu süreçte doğal olarak kilo aldım ve sosyal medyada 'Ay buna ne olmuş?', 'Yazık, kilolarını veremedi' gibi pek çok acımasız yorum okudum."