Taksim'de bıçaklı dehşette kan donduran itiraf! "Para istedim vermedi bıçakladım"
Taksim'de gece saatlerinde kan donduran bir olay yşandı. İbrahim Halil Heke'nin önünü kesen Ersel K. kendisinden para istedi. Heke'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Ersel K. ile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçağını çeken Ersel K., Heke'yi göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Heke ağır yaralanırken gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersel K. ise Heke'den para istediğini vermeyince de olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 03.10.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 16:48