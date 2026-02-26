Takiyüddin Efendi ve unutulan icadı: İstanbul’da buhar gücüyle kebap çeviren Osmanlı alimi

Buhar makinesi denince akla genellikle Sanayi Devrimi gelir. Oysa buharın mekanik harekete dönüştürülmesine ilişkin kayıtlar iki yüzyıl daha eskiye uzanır. Osmanlı bilgini Takiyüddin'in 1551 tarihli eserinde yer alan düzenek, buhar motorunun temel mantığını açık biçimde ortaya koyuyor.

🧠 ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANI

Takiyüddin, 1526 yılında doğdu ve yaşamı boyunca pek çok alanda çalıştı. Matematik, astronomi, optik ve mühendislik üzerine eserler verdi. 90'dan fazla kitap kaleme aldı. İstanbul'da kurduğu gözlemevi ise dönemin en önemli bilim merkezlerinden biri olarak kabul edildi.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra mekanik sistemlerle de ilgilenen Takiyüddin'in yazdığı metinlerde sadece teorik bilgiler değil, uygulanabilir düzenekler de yer aldı.