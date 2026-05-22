Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu

Gelen sert eleştirilerin ardından derin bir acı yaşayan anne Umut Akyürek, kızının bu tavrını sert bir dille eleştirmiş ve "Kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirliyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim" diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Türkiye gündemine oturan bu krizin ardından Melek Bal, katıldığı televizyon programında ilk kez konuştu.

"ANNEME EN SON NE ZAMAN 'SENİ SEVİYORUM' DEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Hakkında yapılan linç kampanyalarının ardından bir programa konuk olan Melek Bal Ertuğrul, canlı yayında annesi Umut Akyürek'e seslenerek günah çıkardı. Yaşananlardan dolayı annesinin hedef tahtasına oturtulmasına isyan eden Melek Bal, şu ifadeleri kullandı:

"Anneme en son ne zaman 'seni seviyorum' dediğimi hatırlamıyorum. Ama anne seni çok seviyorum. Annem benim her zaman destekçim. Artık bu kadının üstüne gelmeyin. Onun suçu değil bunlar. Beni gerin ama onu gerçekten germeyin."