Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu
Geçtiğimiz günlerde dedesinin cenaze töreninde çektiği video nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplayan ve annesi Umut Akyürek tarafından sert sözlerle eleştirilen Melek Bal, sessizliğini bozdu.
Sosyal medya platformu TikTok'ta geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve izleyenleri hayrete düşüren "cenaze kombini" videosunun yankıları sürmeye devam ediyor.
CENAZEDE SKANDAL GÖRÜNTÜ
Dedesinin ölüm haberini aldıktan sonra cenazeye giderken kıyafet videosu çeken ve ardından tabut başında pozlar yayımlayan kişinin, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul olduğu ortaya çıkmıştı.
Gelen sert eleştirilerin ardından derin bir acı yaşayan anne Umut Akyürek, kızının bu tavrını sert bir dille eleştirmiş ve "Kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirliyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim" diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Türkiye gündemine oturan bu krizin ardından Melek Bal, katıldığı televizyon programında ilk kez konuştu.
"ANNEME EN SON NE ZAMAN 'SENİ SEVİYORUM' DEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"
Hakkında yapılan linç kampanyalarının ardından bir programa konuk olan Melek Bal Ertuğrul, canlı yayında annesi Umut Akyürek'e seslenerek günah çıkardı. Yaşananlardan dolayı annesinin hedef tahtasına oturtulmasına isyan eden Melek Bal, şu ifadeleri kullandı:
"Anneme en son ne zaman 'seni seviyorum' dediğimi hatırlamıyorum. Ama anne seni çok seviyorum. Annem benim her zaman destekçim. Artık bu kadının üstüne gelmeyin. Onun suçu değil bunlar. Beni gerin ama onu gerçekten germeyin."
"İKİ SAFTAN BÖYLE BİR FIRLAMA ÇIKMIŞ OLABİLİR"
Gelen tepkilerin faturasının ailesine kesilmemesi gerektiğini savunan genç kız, anne ve babasının çok temiz kalpli olduğunu vurgulayarak esprili bir özeleştiride de bulundu.