CANLI YAYIN

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde dedesinin cenaze töreninde çektiği video nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplayan ve annesi Umut Akyürek tarafından sert sözlerle eleştirilen Melek Bal, sessizliğini bozdu.

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 1

Sosyal medya platformu TikTok'ta geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve izleyenleri hayrete düşüren "cenaze kombini" videosunun yankıları sürmeye devam ediyor.

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 2

CENAZEDE SKANDAL GÖRÜNTÜ

Dedesinin ölüm haberini aldıktan sonra cenazeye giderken kıyafet videosu çeken ve ardından tabut başında pozlar yayımlayan kişinin, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul olduğu ortaya çıkmıştı.

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 3

Gelen sert eleştirilerin ardından derin bir acı yaşayan anne Umut Akyürek, kızının bu tavrını sert bir dille eleştirmiş ve "Kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirliyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim" diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Türkiye gündemine oturan bu krizin ardından Melek Bal, katıldığı televizyon programında ilk kez konuştu.

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 4

"ANNEME EN SON NE ZAMAN 'SENİ SEVİYORUM' DEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Hakkında yapılan linç kampanyalarının ardından bir programa konuk olan Melek Bal Ertuğrul, canlı yayında annesi Umut Akyürek'e seslenerek günah çıkardı. Yaşananlardan dolayı annesinin hedef tahtasına oturtulmasına isyan eden Melek Bal, şu ifadeleri kullandı:

"Anneme en son ne zaman 'seni seviyorum' dediğimi hatırlamıyorum. Ama anne seni çok seviyorum. Annem benim her zaman destekçim. Artık bu kadının üstüne gelmeyin. Onun suçu değil bunlar. Beni gerin ama onu gerçekten germeyin."

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 5

"İKİ SAFTAN BÖYLE BİR FIRLAMA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Gelen tepkilerin faturasının ailesine kesilmemesi gerektiğini savunan genç kız, anne ve babasının çok temiz kalpli olduğunu vurgulayarak esprili bir özeleştiride de bulundu.

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 6

Akyürek ve eşinin iyi niyetinin suistimal edilmemesi gerektiğini söyleyen Bal, "Ben onların bir şey yapmasına izin vermiyorum... Onlar biraz saf insanlar açıkçası. İki saftan biraz böyle fırlama bir şey çıkmış olabilir. Annem ve babam aşırı saf ve iyi niyetliler" diyerek kamuoyundan annesine karşı daha anlayışlı olmalarını rica etti.

Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ilk kez konuştu 7

MERAK EDİLENLER

Umut Akyürek ile kızı Melek Bal arasında ne oldu?

Umut Akyürek'in babasının cenazesinde kızı Melek Bal'ın çektiği bir video sosyal medyada büyük tepki toplamış, usta sanatçı da kızının bu hareketini onaylamayarak evde büyük huzursuzluklar yaşadıklarını itiraf etmişti.

Melek Bal annesi Umut Akyürek hakkında ne dedi?

Katıldığı programda annesini çok sevdiğini söyleyen Melek Bal, anne ve babasının çok saf ve iyi niyetli olduğunu belirterek, "İki saftan böyle fırlama bir şey çıkmış olabilir, annemin üstüne gitmeyin" dedi.

Umut Akyürek kızını evlatlıktan reddetti mi?

Umut Akyürek, daha önce yaptığı açıklamada evde sürekli kavga olduğunu ve kızını reddedecek noktaya kadar geldiğini belirtmişti.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin