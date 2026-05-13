CANLI YAYIN

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026'nın en güçlü şampiyon adaylarından biri olan ve halk oylamasında zirveyi bırakmayan Bayhan, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası doktor kararıyla yarışmaya veda etti; adadan zorunlu olarak ayrılan ünlü ismin ilk sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 1

Survivor 2026 macerasında izleyicileri ve yarışmacıları derinden üzen bir gelişme yaşandı. Hafta başından bu yana sağlık durumu merak konusu olan sevilen yarışmacı Bayhan için Acil Durum Konseyi toplandı. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren ve burnundan bir operasyon operasyon geçiren Bayhan, konseyde yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini belirtse de doktorlardan gelen raporlar tam tersini işaret etti.

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 2

Acun Ilıcalı, yapılan detaylı kontroller ve İstanbul'daki doktorlarla gerçekleştirilen toplantılar neticesinde Bayhan'ın sağlık durumunun parkurlardaki darbelere karşı büyük bir risk taşıdığını ifade etti.

"YARIŞMAYA DEVAM ETME ŞANSIN YOK"

Ilıcalı, Bayhan'ın burnuna alabileceği en ufak bir darbenin kalıcı ve ciddi hasarlara yol açabileceğini vurgulayarak acı haberi verdi: "Doktorlarımızla yaptığımız toplantı sonucunda aldığımız karara göre, senin Survivor'a devam etme şansın maalesef yok." Sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırlatan Ilıcalı, riskin göze alınamayacak kadar büyük olduğunu belirtti.

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 3

BAYHAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Veda kararı sonrası konuşan Bayhan, Survivor deneyiminin kendisi için muhteşem bir macera olduğunu söyledi.

"Kendi fıtratımca yarıştım. Survivor'a gelebileceğim hiç aklıma gelmezdi, hayal gibiydi ama muhteşem oldu" diyen Bayhan, hem takım arkadaşlarına hem de yapım ekibine teşekkür etti. Tüm kırgınlıkları geride bıraktığını ifade eden sanatçı, huzurla ve sağlıkla veda ettiğini dile getirdi.

SURVİVOR 2026'DA ŞOK VEDA: BAYHAN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 4

DOMİNİK'TE CANLI YAYIN AÇTI

Bayhan, diskalifiye kararının ardından Dominik'ten açtığı canlı yayınla sessizliğini bozdu. Binlerce hayranının eş zamanlı takip ettiği yayında Bayhan, hem son sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı hem de merakla beklenen konserleri hakkında müjdeyi verdi.

Bayhan, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslendi:

"2026 Survivor benim için kapandı bitti. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar dilerim. Allah kolaylıklar versin."

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 5

KONSER İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

"Beni sorarsanız sağlığım yerinde" diyerek yüreklere su serpen ünlü sanatçı, konser takvimi hakkında çıkan asılsız haberlere de açıklık getirdi.

Telefonuna kavuşur kavuşmaz hakkında çıkan iddiaları incelediğini belirten sanatçı, özellikle konser programlarıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat çekti. Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelere döneceğini müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Konserlerim hakkında bazı paylaşımlar yapanlar olmuş. En yakını 13 Haziran'da Trabzon'da olmak üzere Kültür Yolu Festivali kapsamında başlıyoruz. Bunun dışındaki ilan edilenler sahtedir."

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 6

SAMSUN MÜJDESİ

Trabzon konserinin ardından rotayı Karadeniz'in bir diğer durağına kıracağını belirten ünlü isim, Samsun'da da sevenleriyle buluşacağını duyurdu. Kariyerindeki bu yeni sayfa için oldukça heyecanlı olduğunu gizlemeyen sanatçı, "Daha önce hiç konserim olmadı" diyerek bu turnenin kendisi için bir ilk olacağının altını çizdi.

Bir süre daha Dominik'te kalacağını ve ara ara canlı yayınlarla takipçileriyle buluşacağını belirten isim, gerçek bilgilerin sadece kendi resmi kanallarından takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Survivor'dan elenen Bayhan'dan açıklama geldi! Sağlık durumu, konser takvimi... 7

SURVİVOR'DA BESTELEDİ

Öte yandan Bayhan'ın, Survivor 2026'nın birleşme partisinde, yarışma boyunca üzerinde çalıştığı "I'm Survivor" adlı şarkısı ilk kez izleyicilerle buluşmuştu.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin