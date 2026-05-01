Survivor’da başlayan aşkta bebek heyecanı! Mert Öcal kız babası oluyor

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alırken yaşadıkları aşkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Mert Öcal ve Sude Burcu çiftinden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 2024 yılında dünyaevine giren ikili, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu.

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alırken arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen Mert Öcal ve Sude Burcu, birlikteliklerini 2024 yılında nikah masasına taşıdı. Yarışmanın final yapmasının hemen ardından ilişkilerini resmiyete dökme kararı alan ikili, 2022 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Evliliğe dair samimi açıklamalarda bulunan Mert Öcal, Sude Burcu ile tanışmasını hayatının dönüm noktası olarak tanımlamıştı. Öcal, "Evlilikten yıllarca kaçtım ama doğru kişiyle yapıldığında dünyanın en güzel şeyi olduğunu anladım" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Bu mutlu birliktelik, düğünden kısa bir süre sonra gelen bebek haberiyle taçlandı.

CİNSİYETİ BÖYLE DUYURDULAR İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan çift, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sude Burcu'nun pembe konseptli fotoğraflarla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

MİNİK PRENSES GELİYOR Burcu, pembeler içinde paylaştığı karelere şu notu düştü: "Ailemize minik bir prenses katılıyor. Yanımızda olan, güzel dileklerini ileten herkese şimdiden teşekkürler, iyi ki varsınız."

Kız çocuğu bekleyen ikiliye takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.