Survivor'da Barış gerilimi büyüyor! Osman Can'dan ifşa

Survivor 2026'da finale doğru geri sayım sürerken, bu hafta adada hem veda hem de büyük bir kaos yaşandı. Yarışma tarihinde ilk kez üç erkek yarışmacının (Barış, Osman Can ve Ramazan) aynı anda düelloya çıktığı gecede, adaya veda eden isim Mavi takımdan Osman Can Ural oldu . Ancak Ural'ın vedasından çok, giderayak arkasından ortaya atılan "ekmek hırsızlığı" iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

3 Mayıs akşamı açıklanan sonuçlara göre, rakiplerinden daha az oy alan Osman Can Ural adaya veda etti.

Final düellosuna kalan Barış ve Osman Can için halk oylaması yapıldı.

Ramazan, üç turu kazanarak adını potadan sildirmeyi başardı ve yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

2 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, Survivor tarihinde bir ilke imza atılarak üç eleme adayı birden düelloda karşı karşıya geldi.

Mavi takımda bir süredir devam eden "kayıp ekmek" gerginliği, Osman Can'ın elenmesiyle yeni bir boyut kazandı. Ramazan, düello sonrası yaptığı açıklamada, elenen Osman Can'ın kendisine "Ekmeği Barış aldı" dediğini iddia etti. Bu iddia ada konseyinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NAGİHAN'DAN ŞOK İTİRAF: "CEZAMA RAZIYIM"

Tartışmalar sürerken Nagihan Karadere söz alarak beklenmedik bir itirafta bulundu. Bir oyun sonrası tekneden indiklerinde sahipsiz bir yemek paketi bulduğunu ve bunu ormana sakladığını açıklayan Nagihan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir baktım yemek vardı, kimse görmedi. İtiraf etmek zorundayım, kendimi kötü hissediyorum. Yemeği aldım, ormana bıraktım. Tadına baktım taze mi diye, sonra takıma gelip 'Yemek buldum, beraber yiyelim' dedim. Ama gittiğimizde paketlerin hepsi bomboştu. Barış hepsini tek başına bitirmişti."

"BÜTÜN TAKIMIN HAKKINI YEDİ"

Nagihan, Barış'ın sadece saklanan yemeği değil, takıma ait ortak erzakları da tükettiğini savunarak, "Adam takımın yemeğini yok etti. Biz denize girdik, beyefendi yemiş yemiş sabaha kadar uyumuş. Gün boyu ortadan kayboldu" dedi.