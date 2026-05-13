Survivor Yunanistan'da korkunç kaza: Stavros Floros'un bacağını kaybettiği iddiası
Survivor Yunanistan'da infial yaratan kaza! Yarışma dışında zıpkınla balık avlarken turist teknesinin çarptığı Stavros Floros ağır yaralandı. Bacağını kaybettiği iddia edilen yarışmanın son durumuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
TURİST TEKNESİ ÇARPTI
Olay, Dominik'in Agios Dominikos bölgesinde, yarışmanın çekim saatleri dışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Stavros Floros deniz altında zıpkınla balık avladığı sırada, bölgeden geçen bir turist teknesini fark edemedi. Hızla gelen teknenin çarpması sonucu ağır darbeler alan Floros'a, ihbar üzerine olay yerine ulaşan yapım ekibi ve sağlık görevlileri müdahale etti.
KORKUTAN İDDİA: BİR BACAĞI AMPUTE EDİLDİ, DİĞERİ RİSK ALTINDA
Hastaneye kaldırılan Floros'un sağlık durumuyla ilgili gelen son bilgiler ise yürekleri dağladı. Yapılan cerrahi müdahalelere rağmen;
Genç yarışmacının bir bacağının ampute edildiği açıklandı.
Yunan televizyonuna bağlanarak açıklamalarda bulunan acılı baba, oğlunun diğer ayağında da çok ciddi hasar olduğunu ve kaza anında aşırı kan kaybettiğini belirtti.
YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA: "HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
Survivor yapım ekibi, yaşanan trajik olayın ardından resmî bir açıklama yayımladı. Floros'un hayati tehlikeyi atlattığı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu vurgulandı.
Olayla ilgili Dominik yerel makamları tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, yarışmanın yayın akışının askıya alındığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.