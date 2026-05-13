Survivor Yunanistan'da korkunç kaza: Stavros Floros'un bacağını kaybettiği iddiası

Olay, Dominik'in Agios Dominikos bölgesinde, yarışmanın çekim saatleri dışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Stavros Floros deniz altında zıpkınla balık avladığı sırada, bölgeden geçen bir turist teknesini fark edemedi. Hızla gelen teknenin çarpması sonucu ağır darbeler alan Floros'a, ihbar üzerine olay yerine ulaşan yapım ekibi ve sağlık görevlileri müdahale etti.

KORKUTAN İDDİA: BİR BACAĞI AMPUTE EDİLDİ, DİĞERİ RİSK ALTINDA

Hastaneye kaldırılan Floros'un sağlık durumuyla ilgili gelen son bilgiler ise yürekleri dağladı. Yapılan cerrahi müdahalelere rağmen;

Genç yarışmacının bir bacağının ampute edildiği açıklandı.

Yunan televizyonuna bağlanarak açıklamalarda bulunan acılı baba, oğlunun diğer ayağında da çok ciddi hasar olduğunu ve kaza anında aşırı kan kaybettiğini belirtti.