Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu
Survivor'da rakiplerine kök söktüren Nagihan Karadere'nin özel hayatı yakın takibe alındı. Geçmiş yıllarda kızını görme konusunda yaşadığı zorlukları ve ailevi sıkıntıları ekran önünde paylaşan ünlü atlet, izleyicileri derinden etkilemişti. Karadere'nin kendisine tıpatıp benzeyen kızı Arven, son haliyle gündeme geldi.
Survivor'un en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, bu sezon da adaya damga vurmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Serenay ile kavga ettiği için 5 ödülden men cezası alan Karadere, dün akşamki konseyde gözyaşlarına boğuldu.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Üst üste gelen yemek ödüllerini kenardan izlemek zorunda kalan ve fiziksel olarak bitkin düşen Karadere, konseyde gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:
"Yemek yiyemediğim için vücudum alarm veriyor, ayakta durmakta zorlanıyorum. Takım arkadaşlarım kazanırken benim aç kalmam psikolojik olarak beni bitirdi."
Nagihan'ın çaresiz halleri, adadaki diğer yarışmacıları da duygulandırdı.
Öte yandan Nagihan sadece adadaki performansıyla değil, özel hayatındaki sancılı süreçlerle de gündeme gelmişti.
Yıllar önce Uğur Gökçe ile evliliğini sonlandıran ünlü atlet, "babası bilerek göstermiyor" diyerek kızına özlemini sık sık dile getirmişti.
İŞTE ARVEN'İN SON HALİ
Tüm bu tartışmaların gölgesinde, Nagihan'ın gözünden sakındığı kızı Ece Arven'in son hali ortaya çıktı. Büyüdükçe annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Arven için sosyal medyada "Küçük Nagihan" yorumları yapıldı.