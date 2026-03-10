CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor'da rakiplerine kök söktüren Nagihan Karadere'nin özel hayatı yakın takibe alındı. Geçmiş yıllarda kızını görme konusunda yaşadığı zorlukları ve ailevi sıkıntıları ekran önünde paylaşan ünlü atlet, izleyicileri derinden etkilemişti. Karadere'nin kendisine tıpatıp benzeyen kızı Arven, son haliyle gündeme geldi.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 1

Survivor'un en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, bu sezon da adaya damga vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Serenay ile kavga ettiği için 5 ödülden men cezası alan Karadere, dün akşamki konseyde gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 2

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Üst üste gelen yemek ödüllerini kenardan izlemek zorunda kalan ve fiziksel olarak bitkin düşen Karadere, konseyde gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:

"Yemek yiyemediğim için vücudum alarm veriyor, ayakta durmakta zorlanıyorum. Takım arkadaşlarım kazanırken benim aç kalmam psikolojik olarak beni bitirdi."

Nagihan'ın çaresiz halleri, adadaki diğer yarışmacıları da duygulandırdı.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 3

Öte yandan Nagihan sadece adadaki performansıyla değil, özel hayatındaki sancılı süreçlerle de gündeme gelmişti.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 4

Yıllar önce Uğur Gökçe ile evliliğini sonlandıran ünlü atlet, "babası bilerek göstermiyor" diyerek kızına özlemini sık sık dile getirmişti.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 5

İŞTE ARVEN'İN SON HALİ

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, Nagihan'ın gözünden sakındığı kızı Ece Arven'in son hali ortaya çıktı. Büyüdükçe annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Arven için sosyal medyada "Küçük Nagihan" yorumları yapıldı.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 6

NAGİHAN'IN ÖZEL HAYATI

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe neden boşandı?

Nagihan Karadere, Survivor'da yarıştığı sırada eşi Uğur Gökçe tarafından ihanete uğradığını öğrenmiş ve boşanma davası açmıştır. Çift, yaşanan bu olayların ardından 2017 yılında resmi olarak yollarını ayırmıştır.

Nagihan Karadere'nin çocuğu var mı?

Evet, Nagihan Karadere'nin Uğur Gökçe ile olan evliliğinden Ece Arven adında bir kızı vardır.

Nagihan Karadere kızı Ece Arven'i görebiliyor mu?

Geçmişte kızıyla ilgili ciddi velayet ve görüşme sorunları yaşadığını belirten Karadere, babasının çocuğu kendisine göstermediğini iddia ederek gözyaşları dökmüştü. Ancak bu sorunlar zamanla aşılmış; Nagihan kızıyla kavuşmuştu.

Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu 7

Nagihan Karadere Survivor'da neden ceza aldı?

Nagihan Karadere, Survivor'ın yarışmacı arkadaşı Serenay ile yaşadığı şiddetli tartışma ve kural ihlalleri nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından 5 ödülden men cezası almıştır.

Nagihan Karadere'nin mesleği nedir?

Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400 metre engelli branşında Türkiye rekorlarına imza atmış eski bir millî atlettir.

Nagihan Karadere aslen nerelidir? Ünlü sporcu aslen Kadirli, Osmaniye doğumludur.

Mobil uygulamalarımızı indirin