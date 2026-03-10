Survivor Nagihan'ın kızı Arven'in son hali ilgi odağı oldu

NAGİHAN'IN ÖZEL HAYATI

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe neden boşandı?

Nagihan Karadere, Survivor'da yarıştığı sırada eşi Uğur Gökçe tarafından ihanete uğradığını öğrenmiş ve boşanma davası açmıştır. Çift, yaşanan bu olayların ardından 2017 yılında resmi olarak yollarını ayırmıştır.

Nagihan Karadere'nin çocuğu var mı?

Evet, Nagihan Karadere'nin Uğur Gökçe ile olan evliliğinden Ece Arven adında bir kızı vardır.

Nagihan Karadere kızı Ece Arven'i görebiliyor mu?

Geçmişte kızıyla ilgili ciddi velayet ve görüşme sorunları yaşadığını belirten Karadere, babasının çocuğu kendisine göstermediğini iddia ederek gözyaşları dökmüştü. Ancak bu sorunlar zamanla aşılmış; Nagihan kızıyla kavuşmuştu.