Survivor Murat Arkın babası Cüneyt Arkın ile unutamadığını anısını anlattı

"KAÇ YIL GEÇMİŞ UNUTMAMIŞIM"

Arkın, şu ifadeleri kullandı:

"Babam bana çok güzel bir örnek vermişti. O kadar etkiledi ki beni. Ben bunu duyduğumda herhalde ilkokulda falandım. Aradan kaç yıl geçmiş artık unutmamışım. Bir gün film setindeydik. Peder tabii atlıyor, zıplıyor, havalarda uçuşuyor, ondan sonra ama onunda özelliği şu, o kadar kolay gösteriyor ki o hareketi herkes yapabilirmiş gibi. Bir tane set çalışanı geliyor diyor ki 'Onun yaptığı bir şey mi ben de yaparım' diyor. Çıkıyor tramboline, zıplıyor. Tam taklayı atlarken bir ikileme düşüyor. Atayım mı atmayayım mı? O ikileme düştüğünde de düşüyor ve boynunu kırıyor. Ben hayatımın, belki de çocukken dinlediğim için o bana böyle bir şey oldu. Beynime iyice kazındı. Ne zaman ikilemde kalsam bu aklıma geliyor"