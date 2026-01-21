Survivor Murat Arkın babası Cüneyt Arkın ile unutamadığını anısını anlattı
Survivor 2026 kadrosunda yer alan Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın ile yaşadığı anısını "Kaç yıl geçti unutmamışım" diyerek anlattı. Hayranları ise bu haberi sosyal medyada büyük ilgiyle karşıladı.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında başarılı performansı ve karakteriyle dikkat çeken Murat Arkın, babası efsane oyuncu Cüneyt Arkın ile yıllar önce yaşadığı bir anısını anlattı.
İlkokul yıllarına dayanan bu anıyı anlatırken takım arkadaşı Serhan Onat da yanında yer aldı. Kazandığı oyunları, babasının dövüş sahnelerindeki hareketleriyle kutladığını belirten Arkın, "Babam bana çok güzel bir örnek vermişti" sözleriyle babasına duyduğu hayranlığı dile getirdi.
"KAÇ YIL GEÇMİŞ UNUTMAMIŞIM"
Arkın, şu ifadeleri kullandı:
"Babam bana çok güzel bir örnek vermişti. O kadar etkiledi ki beni. Ben bunu duyduğumda herhalde ilkokulda falandım. Aradan kaç yıl geçmiş artık unutmamışım. Bir gün film setindeydik. Peder tabii atlıyor, zıplıyor, havalarda uçuşuyor, ondan sonra ama onunda özelliği şu, o kadar kolay gösteriyor ki o hareketi herkes yapabilirmiş gibi. Bir tane set çalışanı geliyor diyor ki 'Onun yaptığı bir şey mi ben de yaparım' diyor. Çıkıyor tramboline, zıplıyor. Tam taklayı atlarken bir ikileme düşüyor. Atayım mı atmayayım mı? O ikileme düştüğünde de düşüyor ve boynunu kırıyor. Ben hayatımın, belki de çocukken dinlediğim için o bana böyle bir şey oldu. Beynime iyice kazındı. Ne zaman ikilemde kalsam bu aklıma geliyor"
MURAT ARKIN KİMDİR?
4 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Battal Gazi karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.
Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı.
2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında FOX'ta yayınlanan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır.
2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan "Börü" adlı, Özel Harekât polislerinin operasyonlarını anlatan 6 bölümlük mini seri ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan aynı adlı filmde (Börü) Özel Harekât Polisi Kemal Boratav karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayımlanan ve serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan mini seri Börü 2039'da yine Kemal Boratav karakterini canlandırdı.