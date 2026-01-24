CANLI YAYIN
Survivor Eren Bülent Ersoy'dan fırça yemiş! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla sürerken, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Eren Semerci ile Bületn Ersoy'un yıllar öncesine ait görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele eden Eren Semerci, performansı kadar geçmişiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz bölümlerde eleme potasına giren ve düelloda elenmekten kıl payı kurtulan Eren'in yarışmadaki mücadelesi sürerken, izleyiciler yarışmacının hayatını mercek altına aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Eren'in daha önce Bülent Ersoy'un sunduğu "Dünya Güzellerim" programına katıldığı ortaya çıktı.

SURVİVOR EREN'İN BÜLENT ERSOY'DAN AZAR İŞİTTİ

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntülerde, Eren'in program sırasında Bülent Ersoy'dan azar işittiği anlar dikkat çekti.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın tatile gittiği bir otelde görev yapan Eren Semerci, Safiye Soyman'a İngilizce dersi verirken, Bülent Ersoy'unda istediklerini yerine getiriyordu.

Bülent Ersoy'un elindeki su hortumu ile Eren Semerci'yi hem ıslatıp hem de azarladığı o görüntüler sosyal medyada viral oldu. Ersoy'un "Çiçekleri bile bana sulatıyorlar" diyerek, Eren Semerci ve yanındaki kişiye fırça atıyor.

Bazı kullanıcılar "Survivor'dan önce buralardan mı geçmiş?" ve "Bunu hiç beklemiyorduk" gibi ifadeler öne çıktı.

