Survivor Beyza’nın sevgilisi ortaya çıktı! Arka Sokaklar detayı şaşırttı
Survivor'da kuralları çiğneyip ada değiştiren Beyza'nın Sercan Yıldırım'la gizli buluşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Adı, Sercan'la aşk dedikodularına karışan genç yarışmacının, oyuncu sevgilisinden gelen doğum günü paylaşımı ortalığı yıktı.
Survivor'da, adadaki tüm dengeleri altüst eden bir kural ihlali yaşandı. Genç yarışmacı Beyza Gemici'nin kendi kamp alanını yüzerek terk edip karşı adaya geçmesi ve orada eski futbolcu Sercan Yıldırım ile buluşması gündeme bomba gibi düştü.
İkilinin gizli buluşması aşk iddialarını alevlendirirken, Beyza'nın gerçek sevgilisinin kim olduğu ise bambaşka bir paylaşımla ortaya çıktı. Meğer o isim herkesin yakından tanıdığı, Arka Sokaklar dizisinin oyuncusuymuş...
ACUN ILICALI KONSEYDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: "SENİ AĞAÇ ALTINDA BULUYORUZ"
Adalar arası gizli görüşmenin görüntülerinin ortaya çıkması, Survivor adasında adeta deprem etkisi yarattı. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yarışmacı Beyza Gemici'ye sert bir çıkış yaptı.
Ilıcalı, "Seni ağaç altında Sercan ile baş başa buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun" sözleriyle genç yarışmacıya tepki gösterdi.
"KÖTÜ BİR AMACIM YOKTU, MURAT AĞABEY SANDIM"
Yaşanan kural ihlali sonrası savunma yapan Beyza Gemici, kötü bir niyetinin olmadığını iddia etti. Konseyde herkesten özür dileyen Beyza, olayı şu sözlerle anlattı:
"Denize girdikten sonra eski kampımın olduğu yere baktım. Spor yapan birini görünce Murat ağabey sandım. O tarafa doğru yüzdüm, sadece düşüncesizlik. Kötü bir şeye vesile olacağını düşünmemiştim. Aslında kampın içine girmedim. Sercan'ı görünce de konuştuk. Kötü bir amacım yoktu."
1 ÖDÜLDEN FAYDALANAMAYACAK
Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı, Beyza'nın adadan kaçarak karşı tarafa geçmesi sebebiyle 1 ödülden faydalanamayacağını söyledi.
SERCAN YILDIRIM'LA ANILIYORDU... SEVGİLİSİ "ARKA SOKAKLAR" OYUNCUSU ÇIKTI!
Aşk defteri oldukça kabarık olan ve adı daha önce de pek çok isimle anılan Sercan Yıldırım ile Beyza'nın ağaç altındaki bu gizli buluşması, sosyal medyada "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedikodularına yol açmıştı. Gerçek, adanın çok uzağında, İstanbul'da ortaya çıktı.
Ekran başında sevgilisini hasretle ve gururla izleyen o ismin, sosyal medyada yaptığı "İyi ki doğdun aşk" notlu romantik paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü. Gizemli sevgilinin kim olduğu ise herkesi şoke etti.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çocuk yıldızlarından biri olan, dizide yıllarca Mesut Komiser'in oğlu Tunç karakterine hayat veren Kerimhan Duman, meğer Beyza'nın sevgilisiymiş. Duman'ın bu skandal olaya ne açıklama yapacağı büyük merak konusu.