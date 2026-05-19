Survivor Beyza'dan kural ihlali! Adada 30 dakikalık kırmızı alarm

Survivor 2026'da ada şartlarının zorluğu kadar yarışmacıların hamleleri de gündemi sarsmaya devam ediyor. Yarışmanın yayınlanan son bölüm fragmanı, ekran başındakileri hayretler içinde bırakan ve prodüksiyonu ayağa kaldıran gizemli bir kaybolma vakasına sahne oldu. Mavi Takım yarışmacısı Beyza'nın kampta olmadığını fark eden takım arkadaşları, büyük bir panikle durumu yapım ekibine bildirdi.

Beyza'nın ansızın ortadan kaybolması adada adeta ecel terleri döktürdü. Doğanın kucağında, her türlü tehlikeye açık olan Dominik ormanlarında genç yarışmacının başına bir şey geldiğinden korkan takım arkadaşları etrafı didik didik aradı.

O anlarda Nagihan Karadere'nin kamptaki çaresizliği ve panik dolu ses tonuyla kurduğu şu cümleler fragmana damga vurdu:

ACUN ILICALI ACİL KONSEYİ TOPLADI: "BENİM NE KADAR KORKTUĞUMU..."

Tüm adayı ve set ekibini alarma geçiren 30 dakikalık gizem, Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyini toplamasıyla netliğe kavuştu. Herkes talihsiz bir kaza senaryosuna odaklanmışken, Beyza'nın kuralları çiğneyerek karşı kampa geçtiği ve rakip takımın iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın yanında olduğu ortaya çıktı.

Ekibin kendisine haber vermesiyle büyük bir korku yaşadığını dile getiren Ilıcalı, konseyde olayın perde arkasını şu sözlerle açıkladı:

"Maalesef dün gerçekleşen bir olayda mavi takımdan bir yarışmacımız ortadan kayboluyor. Benimle irtibata geçtiler. Önce 10 dakika bulamadık dediler. Sonra 20 dakika oldu bu. Benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabii ki. Sonra 30 oldu. 30 dakika geçtikten sonra en azından beni çok mutlu eden bir haber geldi yarışmacı bulundu diye."