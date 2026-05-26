Survivor Beyza elenince ortalık karıştı! Seren Ay Çetin'den şoke eden Sercan itirafı

Survivor 2026'da tansiyon zirvede! Beyza'nın adaya veda etmesinin ardından, diskalifiye edilen Seren Ay Çetin'in Sercan Yıldırım hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Sercan'ın yakınlıklarını yanlış yorumladığını iddia eden Çetin, "Beyza ile evlenmeyi bile düşünüyordu" ifadesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Survivor 2026 sezonuna damga vuran Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım arasındaki yakınlaşma iddiaları, yarışmanın önüne geçerek sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi. İkilinin gizli buluşmalarından, Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman'ın hamlelerine kadar uzanan süreç, magazin gündemini sarsmaya devam ediyor.

"AĞAÇ ALTINDA BULUŞMA" İDDİASI VE ACUN ILICALI'NIN ÇIKIŞI

Beyza'nın yüzerek diğer adaya geçip Sercan Yıldırım ile bir araya geldiği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Konunun odağındaki Acun Ilıcalı'nın, "Seni ağaç altında Sercan'la buluyoruz" şeklindeki sözleri, bu iddiaları körükleyen en büyük faktör oldu. İzleyiciler, bu gelişmeleri ada hayatında yaşanabilecek en büyük skandallardan biri olarak nitelendirdi.

KERİMHAN DUMAN'DAN ŞOK EDEN HAMLE

Instagram üzerinden yaptığı doğum günü paylaşımlarıyla aşkını ilan eden Arka Sokaklar dizisinin "Tokmak Kafa Tunç"u Kerimhan Duman, yaşanan bu olaylar sonrası sevgilisi Beyza'yı takipten çıktı.

Bu hamle, ilişkilerinde büyük bir kriz yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

BEYZA'DAN ELENDİKTEN SONRA SERCAN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Yarışmadan elendikten sonra sessizliğini bozan Beyza Gemici, TV'de gösterilmeyen bir söyleşide Sercan Yıldırım'a yönelik sitem dolu açıklamalarda bulundu:

"Sercan'a kırgınım. Her şey gizli saklı değil, herkes her şeyi biliyor. Sanki beni düşünmeden, sadece ekrana yönelik hareket etti. Hislerinde samimi olsa bile yaptığı şeyi büyük bir düşüncesizlik olarak görüyorum. En kırgın ve kızgın olduğum kişi Sercan. Sercan'ın girme amacı benden hoşlanıyormuş gibi bir şeydi ama samimi mi değil mi asla anlayamadım."

SEREN AY ÇETİN'DEN BOMBA İDDİALAR

Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay Çetin ise Sercan Yıldırım'ın tavırlarına dair çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Çetin, Sercan'ın kadın yarışmacılarla olan iletişiminde yanlış bir algıya sahip olduğunu iddia etti.

"BEYZA İLE EVLENMEYİ BİLE DÜŞÜNÜYORDU"

Seren Ay Çetin, Survivor döneminde Sercan Yıldırım ile yaşadığı bir diyalogdan bahsederek, onu Beyza konusunda uyardığını belirtti. Çetin, Sercan'ın Beyza'ya karşı hislerini şu sözlerle aktardı:

"Sercan, bir kız kendisine güldüğünde veya iyi geçindiğinde hemen kendisinden hoşlanıldığını düşünüyor. Beyza'nın ona karşı sadece sıcakkanlı yaklaşımını farklı algıladı. Hatta Sercan, Beyza ile evlenmeyi bile düşünüyordu. Ben onu 'Kızın sana olan tavırlarını yanlış anlama, onun bir sevgilisi var' diye uyardım."

"FLÖRTÖZ TAVIRLARI YENİ DEĞİL"

Sercan Yıldırım'ın bu tutumunun sadece Beyza ile sınırlı olmadığını savunan Seren Ay, eski yarışmacı Deniz'i de örnek gösterdi. Sercan'ın benzer flörtöz yaklaşımları geçmişte Deniz'e karşı da sergilediğini belirten Çetin, bu durumun Sercan'ın karakterinde var olan bir alışkanlık olduğunu iddia etti.

Survivor izleyicileri arasında büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, Sercan Yıldırım'ın yarışma sırasındaki ilişkilerine dair yeni bir tartışma başlattı. Adada tansiyon bir an olsun düşmezken, Can Berkay ise Beyza ve Sercan ile ilgili sözleriyle çok konuşulmuştu. Can, Sercan Yıldırım'ın bilerek oyun kaybettiğini iddia ederek Beyza ile aralarındaki ilişkiyi ifşa etmişti.

CAN BERKAY'DAN OLAY SÖZLER

Adada eşyalarını bile almadan ayrılan Beyza'nın elenmesiyle sonuçlanan bu süreçte, Can Berkay'ın "arkadan bıçaklandım" çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

"DOSTUM DEDİĞİM İNSAN ARKAMDAN BIÇAKLADI"

Eleme düellosu öncesinde oldukça sert açıklamalarda bulunan Can Berkay, Sercan Yıldırım'ın Beyza'yı korumak için kırmızı takımı ateşe attığını öne sürdü.

Can Berkay, "Sercan bana gelip 'Beyza'ya yanıp tutuşuyorum, burada kalmasını istiyorum' deseydi, ben düelloda Beyza'ya karşı kaybederdim. Daha önce Deniz için Eren'in hayatını bitirdim; Sercan'a da bunu yapardım. Ama şu anki durumun dostlukla yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullandı.

"BEYZA'NIN SİNSİ TAVIRLARI VE SERCAN'LA İLİŞKİSİ"

Beyza'yı "masum görünen ama sinsi" olarak nitelendiren Can Berkay, yarışmacının eleneceğini bildiği için eşyalarını dahi toplamamasına dikkat çekti. Ayrıca Beyza'nın, Sercan ile olan yakınlığı nedeniyle Deniz'e karşı garip tavırlar sergilediğini ve onu kıskandığını iddia ederek, "Deniz hanım hanım bir kız, herkes bunun farkında. Beyza ise Sercan ile arasındaki ilişkiyi gizleyerek algı yönetiyor" dedi.

SERCAN VE BEYZA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Can Berkay'ın ağır ithamlarına yanıt veren Sercan Yıldırım, "Bir insan gideceğini anladığı zaman gemileri yakıyor. Söylediği şeylerin çoğu çirkin, yalan ya da yanlış" diyerek kendini savundu.

Beyza ise Can Berkay'ın iddialarına şaşkınlıkla yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Eşyalarım çadırda hazır duruyordu, elenmeyeceğimi bildiğim için almadığım iddiası tamamen yalan. Can Berkay'ın benden nefret ettiğini hissediyorum. Deniz'e karşı tavrım ise tamamen kişisel tercihim; kötü biri olduğu için değil, karakter olarak arkadaşlık kurmak istemediğim biri olduğu için."

FİNALDE YÜZLEŞME VE VEDA

Düello finalinde karşı karşıya gelen ikiliden kazanan taraf Can Berkay oldu. Bu sonucun ardından Beyza, Survivor 2026 macerasına veda eden isim oldu.

