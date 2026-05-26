Survivor Beyza elenince ortalık karıştı! Seren Ay Çetin'den şoke eden Sercan itirafı

Beyza'yı "masum görünen ama sinsi" olarak nitelendiren Can Berkay, yarışmacının eleneceğini bildiği için eşyalarını dahi toplamamasına dikkat çekti. Ayrıca Beyza'nın, Sercan ile olan yakınlığı nedeniyle Deniz'e karşı garip tavırlar sergilediğini ve onu kıskandığını iddia ederek, "Deniz hanım hanım bir kız, herkes bunun farkında. Beyza ise Sercan ile arasındaki ilişkiyi gizleyerek algı yönetiyor" dedi.

Can Berkay'ın ağır ithamlarına yanıt veren Sercan Yıldırım, "Bir insan gideceğini anladığı zaman gemileri yakıyor. Söylediği şeylerin çoğu çirkin, yalan ya da yanlış" diyerek kendini savundu.

Beyza ise Can Berkay'ın iddialarına şaşkınlıkla yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Eşyalarım çadırda hazır duruyordu, elenmeyeceğimi bildiğim için almadığım iddiası tamamen yalan. Can Berkay'ın benden nefret ettiğini hissediyorum. Deniz'e karşı tavrım ise tamamen kişisel tercihim; kötü biri olduğu için değil, karakter olarak arkadaşlık kurmak istemediğim biri olduğu için."

FİNALDE YÜZLEŞME VE VEDA

Düello finalinde karşı karşıya gelen ikiliden kazanan taraf Can Berkay oldu. Bu sonucun ardından Beyza, Survivor 2026 macerasına veda eden isim oldu.