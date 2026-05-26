Survivor Beyza elenince ortalık karıştı! Seren Ay Çetin'den şoke eden Sercan itirafı
Survivor 2026'da tansiyon zirvede! Beyza'nın adaya veda etmesinin ardından, diskalifiye edilen Seren Ay Çetin'in Sercan Yıldırım hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Sercan'ın yakınlıklarını yanlış yorumladığını iddia eden Çetin, "Beyza ile evlenmeyi bile düşünüyordu" ifadesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Survivor 2026 sezonuna damga vuran Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım arasındaki yakınlaşma iddiaları, yarışmanın önüne geçerek sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi. İkilinin gizli buluşmalarından, Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman'ın hamlelerine kadar uzanan süreç, magazin gündemini sarsmaya devam ediyor.
"AĞAÇ ALTINDA BULUŞMA" İDDİASI VE ACUN ILICALI'NIN ÇIKIŞI
Beyza'nın yüzerek diğer adaya geçip Sercan Yıldırım ile bir araya geldiği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Konunun odağındaki Acun Ilıcalı'nın, "Seni ağaç altında Sercan'la buluyoruz" şeklindeki sözleri, bu iddiaları körükleyen en büyük faktör oldu. İzleyiciler, bu gelişmeleri ada hayatında yaşanabilecek en büyük skandallardan biri olarak nitelendirdi.
KERİMHAN DUMAN'DAN ŞOK EDEN HAMLE
Instagram üzerinden yaptığı doğum günü paylaşımlarıyla aşkını ilan eden Arka Sokaklar dizisinin "Tokmak Kafa Tunç"u Kerimhan Duman, yaşanan bu olaylar sonrası sevgilisi Beyza'yı takipten çıktı.
Bu hamle, ilişkilerinde büyük bir kriz yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.
BEYZA'DAN ELENDİKTEN SONRA SERCAN'A AĞIR ELEŞTİRİ
Yarışmadan elendikten sonra sessizliğini bozan Beyza Gemici, TV'de gösterilmeyen bir söyleşide Sercan Yıldırım'a yönelik sitem dolu açıklamalarda bulundu:
"Sercan'a kırgınım. Her şey gizli saklı değil, herkes her şeyi biliyor. Sanki beni düşünmeden, sadece ekrana yönelik hareket etti. Hislerinde samimi olsa bile yaptığı şeyi büyük bir düşüncesizlik olarak görüyorum. En kırgın ve kızgın olduğum kişi Sercan. Sercan'ın girme amacı benden hoşlanıyormuş gibi bir şeydi ama samimi mi değil mi asla anlayamadım."