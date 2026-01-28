Survivor 2026'ya dahil olan Nefise'nin estetikli hali gündem oldu

Survivor 2026'ya yedeklerden dahil olan sürpriz isimlerden biri Nefise Karatay oldu. Yarışmaya katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Karatay, özellikle yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem yarattı.

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler kadrosuna yedeklerden sürpriz bir şekilde dahil oldu. Daha önce Survivor 2024 All Star'da da mücadele eden Karatay, iki yıl aranın ardından yeniden Dominik'e döndü.

ESTETİKLERİ BEĞENİLMEDİ Survivor tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Nefise Karatay, bu kez dış görüntüsündeki değişimle dikkat çekti.

"KENDİNE NE YAPMIŞ BÖYLE?" Karatay'ın son hali ise "estetik" iddialarını beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya takipçileri, "bu kız doğalken ne güzeldi", "kendine ne yapmış böyle?" gibi yorumlar yaparak son görüntüsünü sert şekilde eleştirdi.

Geçmişte katıldığı Panorama Podcast programında bu konulara açıklık getiren Nefise Karatay, yaptırdığı işlemleri tek tek sıralamıştı.