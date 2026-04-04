Survivor 2026'da tarihi yüzleşme: Deniz Seki - Bayhan Gürhan olayı nedir?
Survivor 2026'da beklenen büyük gün geldi çattı. Yıllar önce, popstar yarışmasında yaşanan ve Türkiye magazin tarihine damga vuran "Deniz Seki - Bayhan" gerginliği, Dominik'te tatlıya bağlanıyor. Birleşme partisi için adaya giden Deniz Seki, 23 yıl önce sert sözlerle eleştirdiği Bayhan ile bir araya gelerek izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.
Survivor 2026 birleşme partisi, Türk magazin tarihinin en büyük hesaplaşmalarından birinin kapanışına sahne olmaya hazırlanıyor. Her şey 2003 yılında, Bayhan Gürhan'ın bir fenomen haline geldiği Popstar yarışmasında başlamıştı.
"HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ" DEMİŞTİ
Dönemin jüri üyesi Deniz Seki, Bayhan'ın geçmişte hapis yatmış olmasına sert tepki göstererek şunları söylemişti:
"Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz. Popstar yarışması, şefkat ve kucak açma yarışması değil."
Bu sözler o dönem Türkiye gündemini sarsmış, Deniz Seki jüri üyeliğini bırakmış ve ikili arasındaki gerilim yıllarca unutulmamıştı.
BAYHAN'DAN ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülerde, Bayhan'ın Deniz Seki'yi elinde çiçeklerle karşılaması ve ikilinin sarılması izleyicileri duygulandırdı. Deniz Seki'nin "Ağlarım şimdi" diyerek gözyaşlarını tutamadığı anlar, 23 yıllık kırgınlığın yerini dostluğa bıraktığının sinyallerini verdi.
BAYHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİN"
Buluşmanın en dikkat çekici noktası ise Bayhan'ın Seki'ye yönelik gizemli sözleri oldu.
Bayhan'ın, "Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda" demesi, yıllar önceki o büyük tartışmanın perde arkasında neler olduğu sorusunu akıllara getirdi.
SÜRPRİZ KONUKLAR
Acun Ilıcalı'nın duyurusuna göre, Survivor'daki geleneksel şarkı yarışmasının jüri koltuğunda Murat Boz ve Burak Kut ile birlikte Deniz Seki de yer alacak.