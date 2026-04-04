Survivor 2026'da tarihi yüzleşme: Deniz Seki - Bayhan Gürhan olayı nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026'da beklenen büyük gün geldi çattı. Yıllar önce, popstar yarışmasında yaşanan ve Türkiye magazin tarihine damga vuran "Deniz Seki - Bayhan" gerginliği, Dominik'te tatlıya bağlanıyor. Birleşme partisi için adaya giden Deniz Seki, 23 yıl önce sert sözlerle eleştirdiği Bayhan ile bir araya gelerek izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Survivor 2026 birleşme partisi, Türk magazin tarihinin en büyük hesaplaşmalarından birinin kapanışına sahne olmaya hazırlanıyor. Her şey 2003 yılında, Bayhan Gürhan'ın bir fenomen haline geldiği Popstar yarışmasında başlamıştı.

"HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ" DEMİŞTİ

Dönemin jüri üyesi Deniz Seki, Bayhan'ın geçmişte hapis yatmış olmasına sert tepki göstererek şunları söylemişti:

"Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz. Popstar yarışması, şefkat ve kucak açma yarışması değil."

Bu sözler o dönem Türkiye gündemini sarsmış, Deniz Seki jüri üyeliğini bırakmış ve ikili arasındaki gerilim yıllarca unutulmamıştı.

BAYHAN'DAN ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülerde, Bayhan'ın Deniz Seki'yi elinde çiçeklerle karşılaması ve ikilinin sarılması izleyicileri duygulandırdı. Deniz Seki'nin "Ağlarım şimdi" diyerek gözyaşlarını tutamadığı anlar, 23 yıllık kırgınlığın yerini dostluğa bıraktığının sinyallerini verdi.

BAYHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİN"

Buluşmanın en dikkat çekici noktası ise Bayhan'ın Seki'ye yönelik gizemli sözleri oldu.

Bayhan'ın, "Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda" demesi, yıllar önceki o büyük tartışmanın perde arkasında neler olduğu sorusunu akıllara getirdi.

SÜRPRİZ KONUKLAR

Acun Ilıcalı'nın duyurusuna göre, Survivor'daki geleneksel şarkı yarışmasının jüri koltuğunda Murat Boz ve Burak Kut ile birlikte Deniz Seki de yer alacak.

GEÇMİŞİN İZLERİ: "AFOROZ"DAN CEZAEVİNE

Ancak kaderin cilvesi, Seki'yi de zorlu bir sınavın içine itmişti. 2009 yılında uyuşturucu soruşturması kapsamında 218 gün hapis yatan Seki, 2015 yılında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle yeniden cezaevine girmişti.

Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan ünlü şarkıcı, 2.5 yıl süren mahkumiyetinin ardından özgürlüğüne kavuşmuştu. Seki içerideyken en büyük desteklerden birinin, vaktiyle eleştirdiği Bayhan'dan gelmesi ise herkesi şaşırtmıştı. Bayhan, konserlerinde "Deniz Seki için özgürlük" pankartları açarak eski jüri üyesine sahip çıkmıştı.

KIBRIS'TA ANLAMLI JEST: "KADER ARKADAŞIM"

Tahliyesinin ardından sahnelere dönen Deniz Seki, 2017 yılında Kıbrıs'taki bir otelde hayranlarıyla buluşmuştu. Gecenin en dikkat çeken detayı ise sahneye gelen dev bir çelenk oldu. Çelenkin üzerindeki not, geçmişin tüm kırgınlıklarını silecek cinstendi:

"Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun."

DENİZ SEKİ'DEN YANIT: "GÖNÜL ALMAK BAYRAMDIR"

Bu jestini basın yoluyla öğrenen Deniz Seki, eski yarışmacısına duygusal ve yapıcı bir dille karşılık verdi. Bayhan ile çoktan helalleştiklerini vurgulayan Seki, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Bayhan'la çok oldu helalleşeli, ne güzel bir jest yapmış kendince sağ olsun Bayhan kardeşim. Yolu açık ömrü uzun şansı bol olsun. Ben çiçeği göremedim gazetelerden sayenizde öğrendim. İyi Bayramlar olsun Bayhan'a ailesine ve tüm Bayhan severlere. Zaten Bayram ne demek ? Gönül almak sevdiklerini yüceltmek ve kırılan kalpleri iki tatlı dille tamir etmek. O zaman gönüllerdeki bayram asıl bayram yeri oluyor çünkü"

Deniz Seki ve Bayhan'ın barışma sonrası görüntüsü

