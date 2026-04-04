Survivor 2026'da tarihi yüzleşme: Deniz Seki - Bayhan Gürhan olayı nedir?

Ancak kaderin cilvesi, Seki'yi de zorlu bir sınavın içine itmişti. 2009 yılında uyuşturucu soruşturması kapsamında 218 gün hapis yatan Seki, 2015 yılında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle yeniden cezaevine girmişti.

Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan ünlü şarkıcı, 2.5 yıl süren mahkumiyetinin ardından özgürlüğüne kavuşmuştu. Seki içerideyken en büyük desteklerden birinin, vaktiyle eleştirdiği Bayhan'dan gelmesi ise herkesi şaşırtmıştı. Bayhan, konserlerinde "Deniz Seki için özgürlük" pankartları açarak eski jüri üyesine sahip çıkmıştı.

KIBRIS'TA ANLAMLI JEST: "KADER ARKADAŞIM"

Tahliyesinin ardından sahnelere dönen Deniz Seki, 2017 yılında Kıbrıs'taki bir otelde hayranlarıyla buluşmuştu. Gecenin en dikkat çeken detayı ise sahneye gelen dev bir çelenk oldu. Çelenkin üzerindeki not, geçmişin tüm kırgınlıklarını silecek cinstendi:

"Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun."

DENİZ SEKİ'DEN YANIT: "GÖNÜL ALMAK BAYRAMDIR"

Bu jestini basın yoluyla öğrenen Deniz Seki, eski yarışmacısına duygusal ve yapıcı bir dille karşılık verdi. Bayhan ile çoktan helalleştiklerini vurgulayan Seki, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Bayhan'la çok oldu helalleşeli, ne güzel bir jest yapmış kendince sağ olsun Bayhan kardeşim. Yolu açık ömrü uzun şansı bol olsun. Ben çiçeği göremedim gazetelerden sayenizde öğrendim. İyi Bayramlar olsun Bayhan'a ailesine ve tüm Bayhan severlere. Zaten Bayram ne demek ? Gönül almak sevdiklerini yüceltmek ve kırılan kalpleri iki tatlı dille tamir etmek. O zaman gönüllerdeki bayram asıl bayram yeri oluyor çünkü"