CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı, kümede kalma mücadelesinin ise her hafta daha da sertleştiği ligde, taraftarlar sezonun tamamlanacağı tarihi merak ediyor. Son haftalara doğru ilerlenirken ligin bitiş tarihi de arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek? 1

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, 34. hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlanacak. Ligde şu anda 25. hafta karşılaşmaları oynanırken, sezonun final haftası 17 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek? 2

Sezonun son haftasında zirveyi yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray sezonu Kasımpaşa karşısında tamamlayacak. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek? 3

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Ligde puan farklarının kritik seviyelere gerilemesi, sezonun son haftalarına girilirken heyecanı daha da artırmış durumda. Zirve yarışında yer alan takımlar şampiyonluk için her puanın büyük önem taşıdığı bir döneme girdi.

Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek? 4

SÜPER LİG PUAN DURUMU (8 MART 2026)

Galatasaray A.Ş. – 61 puan

Fenerbahçe A.Ş. – 54 puan

Trabzonspor A.Ş. – 51 puan

Beşiktaş A.Ş. – 46 puan

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan

Göztepe A.Ş. – 42 puan

Samsunspor A.Ş. – 32 puan

Kocaelispor – 30 puan

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 29 puan

Çaykur Rizespor A.Ş. – 27 puan

Corendon Alanyaspor – 26 puan

Natura Dünyası Gençlerbirliği – 24 puan

Hesap.com Antalyaspor – 24 puan

Tümosan Konyaspor – 23 puan

İkas Eyüpspor – 22 puan

Kasımpaşa A.Ş. – 20 puan

Zecorner Kayserispor – 20 puan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 13 puan