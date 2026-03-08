Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek?

Sezonun son haftasında zirveyi yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray sezonu Kasımpaşa karşısında tamamlayacak. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Ligde puan farklarının kritik seviyelere gerilemesi, sezonun son haftalarına girilirken heyecanı daha da artırmış durumda. Zirve yarışında yer alan takımlar şampiyonluk için her puanın büyük önem taşıdığı bir döneme girdi.