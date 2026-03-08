Süper Lig’de sezon sonu için geri sayım başladı: 2025-2026 sezonu ne zaman bitecek?
Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı, kümede kalma mücadelesinin ise her hafta daha da sertleştiği ligde, taraftarlar sezonun tamamlanacağı tarihi merak ediyor. Son haftalara doğru ilerlenirken ligin bitiş tarihi de arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, 34. hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlanacak. Ligde şu anda 25. hafta karşılaşmaları oynanırken, sezonun final haftası 17 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sezonun son haftasında zirveyi yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray sezonu Kasımpaşa karşısında tamamlayacak. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR
Ligde puan farklarının kritik seviyelere gerilemesi, sezonun son haftalarına girilirken heyecanı daha da artırmış durumda. Zirve yarışında yer alan takımlar şampiyonluk için her puanın büyük önem taşıdığı bir döneme girdi.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (8 MART 2026)
Galatasaray A.Ş. – 61 puan
Fenerbahçe A.Ş. – 54 puan
Trabzonspor A.Ş. – 51 puan
Beşiktaş A.Ş. – 46 puan
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan
Göztepe A.Ş. – 42 puan
Samsunspor A.Ş. – 32 puan
Kocaelispor – 30 puan
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 29 puan
Çaykur Rizespor A.Ş. – 27 puan
Corendon Alanyaspor – 26 puan
Natura Dünyası Gençlerbirliği – 24 puan
Hesap.com Antalyaspor – 24 puan
Tümosan Konyaspor – 23 puan
İkas Eyüpspor – 22 puan
Kasımpaşa A.Ş. – 20 puan
Zecorner Kayserispor – 20 puan
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 13 puan