SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe-Kayserispor Maç Biletleri Ne Kadar?
Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL
VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Adidas E Blok): 18.750 TL
Misafir Tribünü: 1.235 TL