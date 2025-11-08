Viral Galeri Viral Liste SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'in 12. haftasında sahne Kadıköy'de kuruluyor. Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek isterken, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayserispor'un hedefi büyük sürpriz yapmak. Tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlar ise bilet fiyatlarını ve satış tarihini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 18:17
Süper Lig'de 12. haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, bu hafta sonu Kadıköy'de futbolseverlerle buluşuyor. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, son haftalarda çıkış arayan Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesinde taraftarlar hem bilet fiyatlarını hem de yayın bilgilerini araştırıyor.

🗓️Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki karşılaşma 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisiyle Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

📺Fenerbahçe-Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe – Kayserispor karşılaşması, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Kayserispor Maç Biletleri Ne Kadar?

Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL

VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Adidas E Blok): 18.750 TL

Misafir Tribünü: 1.235 TL

