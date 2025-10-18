SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe-F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karagümrük ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.