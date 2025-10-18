Viral Galeri Viral Liste SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe-F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?

Süper Lig'de bu hafta sahne alacak mücadele hem taraftarlar hem de futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak. Fenerbahçe ile Karagümrük arasında gerçekleşecek olan karşılaşmaya dair bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karagümrük ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe–Fatih Karagümrük Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe–Fatih Karagümrük Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe–Fatih Karagümrük maçı, Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe–Fatih Karagümrük Maçı Biletleri

Fenerbahçe–Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı. Taraftarlar, biletlerini yalnızca "Passo" resmi internet sayfası üzerinden temin edebilecek.

Bilet fiyatları şu şekilde:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.235,00 TL

