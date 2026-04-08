Süleyman Çakır neden öldü? Oktay Kaynarca bu yıl da unutmadı

Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen karakteri Süleyman Çakır, vefatının üzerinden tam 22 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Her yıl 8 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da hayranları sosyal medyayı taziye mesajlarıyla doldururken, karaktere hayat veren usta oyuncu Oktay Kaynarca'dan da beklenen paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Kaynarca, "Süleyman Çakır'ın vefatının yıl dönümünde kendisine rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim." diyerek o efsane karakteri bir kez daha anmış oldu. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

2003 yılında başlayan serüvende Süleyman Çakır, Polat Alemdar ile olan dostluğu ve "İstanbul'un Sefiri" ünvanıyla dizinin en güçlü figürüydü.

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Dizinin sadık izleyicileri tarafından her detayı hatırlanan ölüm süreci, aslında Çakır'ın yasaklı maddeye karşı açtığı savaşla başladı. İstanbul'da düzenlenen bir konferansta Baron Mehmet Karahanlı'ya suikast girişiminde bulunulması, okların Çakır'a dönmesine neden oldu.

Cerrahpaşalı Halit tarafından hain bir pusuya düşürülerek ağır yaralanan Süleyman Çakır, tüm müdahalelere rağmen 8 Nisan 2004'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder.