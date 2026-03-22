Su tasarrufu yapan çiftçiye Ziraat’ten düşük faizli yatırım kredisi

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 11:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarımda suyun verimli kullanımı için destekler genişliyor. Ziraat Bankası, damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama sistemleri başta olmak üzere basınçlı sulama yatırımlarını kapsayan kredi paketini devreye aldı. Çiftçiler, belirlenen şartları sağlamaları halinde düşük faizli ve sübvansiyonlu kredi imkânıyla sulama sistemlerini kurabilecek, altyapı ve otomasyon yatırımlarını da bu destek kapsamında finanse edebilecek.

Türkiye'de tarımsal üretimde suyun verimli kullanımını artırmaya yönelik adımlar sürerken, Ziraat Bankası çiftçilere yönelik yeni bir finansman imkânını duyurdu. Banka, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla düşük faizli kredi desteği sunarak üreticilerin modern sulama yöntemlerine geçişini teşvik ediyor.

BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNE FİNANSMAN Sunulan kredi paketi; tarım arazilerinde suyun kaynağından alınarak daha kontrollü ve verimli biçimde dağıtılmasını sağlayan damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama sistemlerinin kurulmasını kapsıyor. Bu kapsamda çiftçiler, yalnızca sulama sistemlerinin kurulumu için değil, aynı zamanda bu sistemlerin otomasyonuna yönelik teknolojik ekipman alımları için de finansmandan yararlanabiliyor. Bununla birlikte, sulama altyapısını tamamlayıcı yatırımlar da kredi kapsamına dahil ediliyor. Derin kuyu açılması, elektrik temini, gerekli teçhizatın kurulumu ve suyun kaynaktan tarlaya taşınmasına yönelik harcamalar da desteklenen giderler arasında yer alıyor.

SÜBVANSİYONLU KREDİ İMKANI Üreticilerin faaliyet alanı ve mevcut koşulları, ilgili yıl için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen kriterlerle uyumlu olduğu takdirde, sübvansiyonlu kredi fırsatından yararlanmak mümkün oluyor. Bu sayede çiftçilere daha düşük faiz oranlarıyla finansman sağlanarak yatırım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER Gerçek kişi statüsündeki başvuru sahiplerinden bazı temel belgeler talep ediliyor. Bunlar arasında nüfus cüzdanı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçi belgesi, tarımsal işletmeyi gösterir tapu ya da kira sözleşmesi gibi evraklar bulunuyor. Ayrıca krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler de başvuru sürecinde sunuluyor. Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmeler için ise son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları isteniyor.

ZİRAAT KATILIM'DAN ALTERNATİF FİNANSMAN Basınçlı sulama yatırımlarına destek yalnızca Ziraat Bankası ile sınırlı değil. Ziraat Katılım da benzer şekilde üreticilere finansman imkânı sunuyor. Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda sağlanan bu destekler; sistem kurulumu, mevcut sistemlerin otomasyonu ve sulama altyapısına yönelik ek yatırımları kapsıyor. Şartları uygun olan üreticiler, sübvansiyonlu finansman modeli sayesinde düşük kâr payı oranlarıyla bu imkândan faydalanabiliyor.