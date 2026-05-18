SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye maaş hesapları değişti: Temmuzda yüzde 17.2 ve 18.6 zamlı yeni liste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 seviyesine çekmesi, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lunun gözünü Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevirdi. TÜİK'in açıkladığı 4 aylık kesinleşen verilerin ardından, masadaki senaryolar da sil baştan yazılıyor.

Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaşı zammı için hesaplar yeniden değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte milyonlarca kişinin maaşına yapılacak artış oranları da yeniden şekillendi. TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon verisine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 14.64'lük zam şimdiden kesinleşirken, kalan iki aylık veriye göre maaşların daha da yükselmesi bekleniyor.

İLK 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin enflasyon verileri sonrası emeklilerin alacağı zam oranı büyük ölçüde ortaya çıktı.

Açıklanan verilere göre:

Ay Enflasyon
Ocak %4.84
Şubat %2.96
Mart %1.94
Nisan %4.18

Bu verilerle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14.64 olarak kesinleşti.

MERKEZ BANKASI ANKETİ YENİ MAAŞLARI DEĞİŞTİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu için yüzde 1.82, haziran için ise yüzde 1.52 beklentisi öne çıktı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak toplam zam oranı yüzde 18.6'ya ulaşacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi baz alındığında ise temmuz zammının yüzde 17.2 seviyesinde şekillenebileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı itibarıyla 20 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının temmuzda yeniden artması bekleniyor.

Üç farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar şöyle:

Zam Senaryosu En Düşük Emekli Maaşı
%14.64 zam 22.928 TL
%17.2 zam 23.440 TL
%18.6 zam 23.720 TL

Yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde bu rakamların resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

25 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için hesaplanan yeni maaş tablosunda farklı senaryolar dikkat çekiyor.

Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı:

  • %14.64 zamla 28 bin 660 TL'ye
  • %17.2 zamla 29 bin 300 TL'ye
  • %18.6 zamla 29 bin 650 TL'ye

yükselecek.

MEMUR MAAŞLARINDA 70 BİN TL DETAYI

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor. Yeni tahminlere göre memur maaşlarında da dikkat çekici artışlar bekleniyor.

  • Piyasa Katılımcıları Anketi'ne Göre (Yüzde 14,2 Zam + 1.000 TL):
  • En Düşük Memur Maaşı: 59 bin 896 TL'den, ek ödemeyle birlikte 69 bin 401 TL'ye çıkacak.
  • Üniversite Mezunu Memur: 62 bin 403 TL olan aylığı, zam ve katkıyla birlikte 71 bin 264 TL'ye yükselecek.
  • En Düşük Memur Emeklisi: 26 bin 889 TL olan maaş, yeni düzenlemeyle 31 bin 707 TL olacak.
Merkez Bankası Yıl Sonu Hedefine Göre (Yüzde 13,1 Zam + 1.000 TL):

  • En Düşük Memur Maaşı: Seyyanen katkı dahil 68 bin 742 TL seviyesinde kalacak.
  • Üniversite Mezunu Memur: Maaşı 70 bin 577 TL olarak güncellenecek.
  • En Düşük Memur Emeklisi: Ek ödemelerle birlikte cebine 31 bin 411 TL girecek.

Temmuz ayının ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, milyonların refah payı hariç net zam oranları resmiyet kazanmış olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖRNEK HESAP TABLOSU

Mevcut TL %14.64 %18.6 %17.2
20.000 22.928 23.720 23.440
21.000 24.074 24.906 24.612
23.000 26.367 27.278 26.956
25.000 28.660 29.650 29.300
30.000 34.392 35.580 35.160
35.000 40.124 41.510 41.020
40.000 45.855 47.440 46.880
45.000 51.588 53.370 52.740
50.000 57.320 59.300 58.600
