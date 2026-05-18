SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye maaş hesapları değişti: Temmuzda yüzde 17.2 ve 18.6 zamlı yeni liste

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 seviyesine çekmesi, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lunun gözünü Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevirdi. TÜİK'in açıkladığı 4 aylık kesinleşen verilerin ardından, masadaki senaryolar da sil baştan yazılıyor.

Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaşı zammı için hesaplar yeniden değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte milyonlarca kişinin maaşına yapılacak artış oranları da yeniden şekillendi. TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon verisine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 14.64'lük zam şimdiden kesinleşirken, kalan iki aylık veriye göre maaşların daha da yükselmesi bekleniyor.

İLK 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ Ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin enflasyon verileri sonrası emeklilerin alacağı zam oranı büyük ölçüde ortaya çıktı. Açıklanan verilere göre: Ay Enflasyon Ocak %4.84 Şubat %2.96 Mart %1.94 Nisan %4.18 Bu verilerle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14.64 olarak kesinleşti.

MERKEZ BANKASI ANKETİ YENİ MAAŞLARI DEĞİŞTİRDİ Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu için yüzde 1.82, haziran için ise yüzde 1.52 beklentisi öne çıktı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak toplam zam oranı yüzde 18.6'ya ulaşacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi baz alındığında ise temmuz zammının yüzde 17.2 seviyesinde şekillenebileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2026 yılı itibarıyla 20 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının temmuzda yeniden artması bekleniyor. Üç farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar şöyle: Zam Senaryosu En Düşük Emekli Maaşı %14.64 zam 22.928 TL %17.2 zam 23.440 TL %18.6 zam 23.720 TL Yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde bu rakamların resmiyet kazanacağı belirtiliyor.