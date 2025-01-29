SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

3 Yıl Taahhütle Yüksek Ödeme

Bankalar, emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapabilmek için maaşlarının en az üç yıl boyunca kendilerinden alınmasını şart koşuyor. Promosyon tutarları, emeklinin aylık gelirine göre değişiklik gösterirken üst sınır konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Özel bankalar, rekabette öne geçmek adına belirlenen taban tutarın çok üzerine çıkarak ek ödemeler yapabiliyor. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon verebilmek için kredi kullanımı, otomatik fatura talimatı veya kredi kartı gibi ek şartlar talep edebiliyor.