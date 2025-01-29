Viral Galeri Viral Liste SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların sunduğu promosyon tutarları da güncellendi. Promosyon tutarları ek ödeme talimatlarıyla 21 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Halihazırda devam eden bir promosyon anlaşması bulunan emekliler ise cayma bedelini ödeyerek yeni bir sözleşme yapabiliyor. İşte 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellenen banka emekli maaş promosyonları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:50
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında yeni dönem başladı. Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları yükselirken, bankalar da promosyon tutarlarını artırdı. Bazı bankalar, emekli müşterilerine sundukları promosyon miktarını 21 bin TL'ye kadar çıkardı. Rekabetin kızıştığı sektörde, bankalar emeklileri kendilerine çekebilmek için çeşitli ek avantajlar da sunmaya başladı.

BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

3 Yıl Taahhütle Yüksek Ödeme

Bankalar, emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapabilmek için maaşlarının en az üç yıl boyunca kendilerinden alınmasını şart koşuyor. Promosyon tutarları, emeklinin aylık gelirine göre değişiklik gösterirken üst sınır konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Özel bankalar, rekabette öne geçmek adına belirlenen taban tutarın çok üzerine çıkarak ek ödemeler yapabiliyor. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon verebilmek için kredi kullanımı, otomatik fatura talimatı veya kredi kartı gibi ek şartlar talep edebiliyor.

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

Promosyonu Değiştirme Hakkı Var

Halihazırda promosyon alan emekliler, daha yüksek ödeme yapan bir bankaya geçmek isterse mevcut anlaşmalarını iptal edebiliyor. Bunun için, alınan promosyonun kalan süresine denk gelen tutarın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Cayma hakkını kullanan emekliler, diledikleri bankayla yeni bir sözleşme yaparak güncel promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

Mart Ayında Yeni Güncellemeler Yolda

SGK ve bankalar arasında promosyon ödemelerine ilişkin yeni görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Önceki dönemde 19 banka ile yapılan anlaşmaların güncellenmesi bekleniyor. Mart ayıyla birlikte promosyon tutarlarında yeni artışların gündeme gelmesi bekleniyor.

İşte, SGK emeklilerine 2024 yılı itibariyle sunulan en avantajlı promosyon fırsatları

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye Varan Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşlarını bankadan alan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen promosyonlar, emeklilere önemli bir ek gelir sağlıyor.

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