SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 21.000 TL ödeme! Promosyon tutarları artıyor: İşte banka banka güncel liste
Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların sunduğu promosyon tutarları da güncellendi. Promosyon tutarları ek ödeme talimatlarıyla 21 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Halihazırda devam eden bir promosyon anlaşması bulunan emekliler ise cayma bedelini ödeyerek yeni bir sözleşme yapabiliyor. İşte 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellenen banka emekli maaş promosyonları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:50