Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların son 12 ay boyunca en çok dinledikleri parçalara, albümlere ve müzik alışkanlıklarına ışık tutan Wrapped özetini paylaşmaya hazırlanıyor. Platform, kişisel dinleme verilerini derleyerek öne çıkan şarkıları, özel anları ve dikkat çeken tercihlerden oluşan kısa bir müzik yolculuğu sunuyor. Peki 2025 Spotify Wrapped ne zaman erişime açılacak ve kullanıcılar yıllık özetlerine nasıl ulaşabilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:54