Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?

Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların son 12 ay boyunca en çok dinledikleri parçalara, albümlere ve müzik alışkanlıklarına ışık tutan Wrapped özetini paylaşmaya hazırlanıyor. Platform, kişisel dinleme verilerini derleyerek öne çıkan şarkıları, özel anları ve dikkat çeken tercihlerden oluşan kısa bir müzik yolculuğu sunuyor. Peki 2025 Spotify Wrapped ne zaman erişime açılacak ve kullanıcılar yıllık özetlerine nasıl ulaşabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:54
Spotify'ın her yıl merakla takip edilen Wrapped özeti, 2025 için de geri sayımı başlattı. Kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri müzikleri derleyerek kişisel bir panorama sunan özellik, bu yıl da geniş bir ilgi bekliyor. Geçmiş yıllardaki düzenli takvime bakıldığında Wrapped'ın Kasım ayının son günleri ile Aralık başında erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım–5 Aralık haftasında yayınlanması öngörülüyor.

WRAPPED YAYIN TAKVİMİ NE SÖYLÜYOR?

Spotify, 2019'dan bu yana Wrapped özetini neredeyse aynı aralıkta kullanıcılarla buluşturuyor.
Son yılların takvimi de bunu destekliyor:

• 2024: 4 Aralık
• 2023: 29 Kasım
• 2022: 30 Kasım
• 2021: 1 Aralık
• 2020: 1 Aralık
• 2019: 5 Aralık

Bu tablo, geleneksel yayımlanma periyodunun dışına çıkılmadığını ve 2025 için de benzer bir tarihin işaret edildiğini gösteriyor.

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Wrapped özeti, yayınlandığı gün mobil uygulamada ana ekrana düşüyor. Özeti göremeyen kullanıcılar, uygulamanın "Ara" bölümüne "2025" yazarak listeye kolayca ulaşabilecek.

Masaüstü sürümünde ise "Gözat" bölümüne girildikten sonra "2025 Özeti" başlığı üzerinden kişisel rapora erişim sağlanacak.

SPOTİFY WRAPPED NEYİ İÇERİYOR?

Spotify Wrapped, yıl boyunca dinlenen şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast'leri istatistiklere döken kişisel bir rapor niteliğinde. Dinleme sürelerinden en çok tercih edilen türlere kadar pek çok veri bu özet içinde yer alıyor.

Uzun süredir dolaşan "Veri toplama 31 Ekim'de bitiyor" iddiasının gerçek olmadığı da Spotify tarafından doğrulanmış durumda. Platform, dinleme kayıtlarını Kasım ayının ortasına kadar işlemeye devam ediyor. Bu nedenle kasım ayında dinlenen parçalar da 2025 özetine dahil olabiliyor.

Spotify'ın sanatçılara dinleyicilere özel teşekkür videoları yüklemeleri için 14 Kasım'a kadar süre tanıması, Wrapped hazırlıklarının son aşamaya girdiğini gösteriyor. Bu da kullanıcıların yıllık müzik özetine kavuşmak için fazla beklemeyeceği anlamına geliyor.

