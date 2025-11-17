Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?

SPOTİFY WRAPPED NEYİ İÇERİYOR?

Spotify Wrapped, yıl boyunca dinlenen şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast'leri istatistiklere döken kişisel bir rapor niteliğinde. Dinleme sürelerinden en çok tercih edilen türlere kadar pek çok veri bu özet içinde yer alıyor.

Uzun süredir dolaşan "Veri toplama 31 Ekim'de bitiyor" iddiasının gerçek olmadığı da Spotify tarafından doğrulanmış durumda. Platform, dinleme kayıtlarını Kasım ayının ortasına kadar işlemeye devam ediyor. Bu nedenle kasım ayında dinlenen parçalar da 2025 özetine dahil olabiliyor.

Spotify'ın sanatçılara dinleyicilere özel teşekkür videoları yüklemeleri için 14 Kasım'a kadar süre tanıması, Wrapped hazırlıklarının son aşamaya girdiğini gösteriyor. Bu da kullanıcıların yıllık müzik özetine kavuşmak için fazla beklemeyeceği anlamına geliyor.