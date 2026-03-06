Sporcular için Ramazan rehberi: Yanlış saatte antrenman risk oluşturabilir

💧 SIVI DENGESİ PERFORMANS İÇİN KRİTİK Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Saçaklı, ramazan ayında sporcuların sıvı tüketimine özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Antrenman öncesinde ciddi bir susuzluk olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Saçaklı, sporcuların iftar ile sahur arasındaki süreyi doğru değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte önerilen sıvı tüketimi şöyle: 📌 Her 30 dakikada yaklaşık 200 mililitre su içilmeli 📌 Kilo başına en az 30 mililitre su tüketilmeli 📌 Yaz aylarında bu miktar kilo başına 50 mililitreye kadar çıkmalı

🏋️ EGZERSİZ YOĞUNLUĞU AZALTILMALI Prof. Dr. Haluk Saçaklı, ramazan ayında yüksek yoğunluklu egzersizlerin azaltılması gerektiğini söyledi. Özellikle ağır direnç çalışmalarının kalp üzerinde ek yük oluşturabileceğini belirtti. Bu nedenle sporcuların şu noktalara dikkat etmesi öneriliyor: ➔Çok ağır ağırlıklarla yapılan çalışmalar azaltılmalı ➔Egzersiz yoğunluğu düşürülmeli ➔Kuvvette devamlılık yöntemleri tercih edilmeli

🍳 SAHUR SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖĞÜN Uzmanlara göre sahur, sporcular için gün boyunca enerji sağlayan önemli bir öğün olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle sahurda kompleks karbonhidrat ve protein kaynaklarının yer alması öneriliyor.

Sporcular için önerilen bazı beslenme noktaları şöyle: 📌Günlük protein ihtiyacı kilogram başına 1,6–2,2 gram olmalı 📌Protein alımı iftar ve sahur arasında dengeli şekilde dağıtılmalı 📌Elektrolit dengesi için maden suyu veya elektrolit içeren içecekler tüketilmeli 📌Uzmanlar, iftar ile sahur arasında 2 ile 4 litre sıvının geceye yayılarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.