Sporcular için Ramazan rehberi: Yanlış saatte antrenman risk oluşturabilir
Ramazan ayında oruç tutan sporcuların antrenman saatlerini yeniden planlaması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, egzersizin iftardan sonra yapılmasının daha güvenli olduğunu vurguluyor. Ayrıca sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve uyku düzeninin korunmasının performans ve sağlık açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni spor yapan kişiler için bazı düzenlemeleri zorunlu hale getiriyor. Uzmanlar, özellikle oruç tutan sporcuların antrenman saatlerini ve egzersiz yoğunluğunu yeniden planlaması gerektiğini belirtiyor.
⏱️ ANTRENMAN SAATLERİ İFTARDAN SONRA OLMALI
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, ramazan ayında spor yapan kişilerin egzersiz zamanlamasına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Yorulmazlar, antrenmanların iftardan sonra yapılmasının daha uygun olduğunu belirtti.
Yorulmazlar, bu dönemde antrenman programlarında şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:
📌Antrenman süresi 60 dakikayı geçmemeli
📌Yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaçınılmalı
📌Özellikle ilk 3–4 gün metabolizmanın oruca uyum süreci dikkate alınmalı
🥗 BESLENME DÜZENİ PERFORMANSI DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Yorulmazlar, oruç tutan sporcuların beslenme düzenine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Gün içinde alınamayan besin öğelerinin iftar ve sahur arasında dengeli şekilde karşılanmasının önemli olduğunu ifade etti.
Sporcular için önerilen bazı beslenme tercihleri şöyle sıralanıyor:
📌İftarda karbonhidrat ve protein içeren dengeli öğünler tüketilmeli
📌İftar ile sahur arasında sıvı tüketimi düzenli aralıklarla yapılmalı
📌Yatmadan önce yoğurt tüketimi amino asit seviyesini destekleyebilir
📌Sahurda yumurta gibi uzun süre tok tutan protein kaynakları tercih edilmeli