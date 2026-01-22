Sözleşmeli personele yarım zamanlı çalışma: Kimler yararlanamayacak?

Bu süre zarfında haftalık çalışma süresi, normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenleniyor. Yarım zamanlı çalışan memurun mali hakları ve sosyal yardımları da bu doğrultuda yarı oranında ödeniyor. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi açısından ise bu dönemde geçen hizmet süreleri yarım süre olarak değerlendiriliyor. Çalışma saatlerinin belirlenmesi yetkisi ilgili kuruma bırakılıyor.

Düzenleme, evlat edinen memurları da kapsıyor. Çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya ilgili izinlerin bitiminden itibaren, memurlar talep etmeleri halinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabiliyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMLERİ KAPSIYOR? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel; kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olmak üzere sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde sayılmayan kamu görevlilerini ifade ediyor.

Sözleşmeli personel, görevine her yıl yenilenen sözleşmelerle devam ediyor. Uygulamada sözleşmelerin büyük ölçüde düzenli olarak yenilendiği, personelin kendi isteği dışında sözleşmesinin sona erdirilmesine ise nadiren rastlandığı belirtiliyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte, sözleşmeli personelin çalışma koşullarında memurlar ile daha uyumlu bir yapı oluşturulması hedefleniyor.