Sözleşmeli personele yarım zamanlı çalışma: Kimler yararlanamayacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sözleşmeli personelin çalışma hayatına ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için de uygulanabilecek. Düzenlemenin kapsamı, uygulanma şekli ve istisnalarına ilişkin ayrıntılar ise Resmi Gazete'de yer alan mevzuat hükümleriyle netlik kazandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personel için de geçerli hale getirildi. Düzenleme, kamu kurumlarında sözleşmeli statüde görev yapan personelin çalışma hayatına ilişkin önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

BAKAN GÖKTAŞ: YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA YÜRÜRLÜKTE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Göktaş, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

AYNI USUL VE ESASLAR GEÇERLİ OLACAK

Yeni karara göre, doğum yapan ya da evlat edinen sözleşmeli personel, devlet memurlarına uygulanan yarım zamanlı çalışma hakkından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanabilecek. Bu hak, mevcut yönetmelik hükümleri doğrultusunda kıyasen uygulanacak ve uygulamada birlik sağlanması amaçlanacak.

YETKİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA

Yarım zamanlı çalışma hakkından hangi sözleşmeli personelin yararlanamayacağına ilişkin yetki ise Cumhurbaşkanlığı'na verildi. Hizmetin niteliği, görev unvanı, kurum veya teşkilat yapısı dikkate alınarak, bu haktan istisna tutulacak personel grupları ayrı ayrı ya da birlikte belirlenebilecek.

657 SAYILI KANUN'DA YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışmaya ilişkin detaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43'üncü maddesinde yer alıyor. Buna göre, doğum yapan memurlar analık izninin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden itibaren, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi izleyen ay başına kadar yarım zamanlı çalışma talebinde bulunabiliyor.

Bu süre zarfında haftalık çalışma süresi, normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenleniyor. Yarım zamanlı çalışan memurun mali hakları ve sosyal yardımları da bu doğrultuda yarı oranında ödeniyor. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi açısından ise bu dönemde geçen hizmet süreleri yarım süre olarak değerlendiriliyor. Çalışma saatlerinin belirlenmesi yetkisi ilgili kuruma bırakılıyor.

Düzenleme, evlat edinen memurları da kapsıyor. Çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya ilgili izinlerin bitiminden itibaren, memurlar talep etmeleri halinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabiliyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMLERİ KAPSIYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel; kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olmak üzere sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde sayılmayan kamu görevlilerini ifade ediyor.

Sözleşmeli personel, görevine her yıl yenilenen sözleşmelerle devam ediyor. Uygulamada sözleşmelerin büyük ölçüde düzenli olarak yenilendiği, personelin kendi isteği dışında sözleşmesinin sona erdirilmesine ise nadiren rastlandığı belirtiliyor.

Yapılan son düzenleme ile birlikte, sözleşmeli personelin çalışma koşullarında memurlar ile daha uyumlu bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

