Viral Galeri Viral Liste Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, sözleşmeli öğretmenlerin istihdamı ve Milli Eğitim Akademisi'nde alınacak hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adaylarının belirlenmesine dair usul ve esasları içeriyor. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının belirlenmesi için ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) düzenlenecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:49
Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. 2025 yılı itibarıyla öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak. Bu kapsamda, adaylar ÖSYM tarafından düzenlenecek Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) tabi tutulacak. İşte yeni yönetmeliğin detayları ve AGS hakkında bilmeniz gerekenler...

Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği'nde Değişiklikler

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamına dair usul ve esaslar netleşti. Bu düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının seçim süreci ÖSYM tarafından yapılacak olan MEB-AGS sınavına dayanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

MEB-AGS Nedir ve Ne Zaman Yapılacak?

MEB-AGS, öğretmen adaylarının akademik yeterliliklerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. 2025 yılı itibarıyla, öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi, beceri, tutum ve değerleri kapsayan bu sınav, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine kabul edilmesinde esas alınacak. ÖSYM, sınavın kapsamını ve içeriğini belirleyerek, sınav tarihini duyuracak. MEB-AGS'nin sonuçları, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerli olacak.

Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Sınavın sonuçları, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine girişte kullanılacak ve bu sonuçlar hem adaylara hem de ilgili kurumlara bildirilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne kayıt hakkı kazanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Hazırlık Eğitiminde Aranacak Şartlar

Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilen öğretmen adaylarının, sözleşmeli öğretmenlik için bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu şartlar arasında, en az lisans düzeyinde eğitim almış olma, MEB-AGS'den yeterli puan almak ve sağlık raporu gibi gereksinimler bulunuyor. Ayrıca, daha önce sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılmış ve göreve başlamayan ya da görevinden ayrılan adaylar için belirli süreler geçtikten sonra yeniden başvuru yapma hakkı tanınıyor.

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