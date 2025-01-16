Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri

Hazırlık Eğitiminde Aranacak Şartlar

Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilen öğretmen adaylarının, sözleşmeli öğretmenlik için bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu şartlar arasında, en az lisans düzeyinde eğitim almış olma, MEB-AGS'den yeterli puan almak ve sağlık raporu gibi gereksinimler bulunuyor. Ayrıca, daha önce sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılmış ve göreve başlamayan ya da görevinden ayrılan adaylar için belirli süreler geçtikten sonra yeniden başvuru yapma hakkı tanınıyor.