Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, sözleşmeli öğretmenlerin istihdamı ve Milli Eğitim Akademisi'nde alınacak hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adaylarının belirlenmesine dair usul ve esasları içeriyor. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının belirlenmesi için ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) düzenlenecek.
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Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:49