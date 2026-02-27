Sosyal medya ikiye bölündü! İşte Hande Erçel’in olay yaratan tarzı

Hande Erçel, ayna karşısında verdiği son pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki oyuncunun minimal ancak iddialı kombini ve sıra dışı tasarıma sahip ayakkabıları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

👗 TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ Son yıllarda yer aldığı projeler ve dijital platformlardaki görünürlüğüyle adından söz ettiren Erçel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında bulunuyor.

Günlük yaşamından kareler, davet stilleri ve özel hayatına dair paylaşımları takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Son paylaşımında ise sade çizgilere sahip ancak iddialı detaylar barındıran bir kombin tercih etti. Minimal stil anlayışıyla hazırlanan görünüm, kısa sürede sosyal medyada yorum aldı.

👠 AYAKKABILARI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU Paylaşımda en çok konuşulan detay, oyuncunun tercih ettiği sıra dışı tasarıma sahip ayakkabılar oldu.