Sosyal konutta yeni aşama: TOKİ Trabzon ve Tokat kuralar bugün! Canlı yayın saati...
TOKİ'nin Trabzon ve Tokat'ta hayata geçirdiği sosyal konut projelerinde kura günü geldi. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda yapılacak. Trabzon kura çekimi saat 11.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda, Tokat kura çekimi ise saat 13.00'te 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
TOKİ'nin "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" kapsamında Trabzon ve Tokat'ta beklenen gün geldi. Binlerce başvuru sahibinin heyecanla takip ettiği kura çekimleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Gün boyu sürecek çekilişlerde her iki ilde de sosyal konutların hak sahipleri belirlenecek.
TRABZON'DA KURA HEYECANI BAŞLADI
Karadeniz'in incisi Trabzon'da ev sahibi olma umudu taşıyan vatandaşlar için kura süreci bugün start aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen projede; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için ayrılan kontenjanlar noter huzurunda dijital kura yöntemiyle belirlenecek.
Trabzon TOKİ kura bilgileri
⏺Tarih: 21 Ocak 2026 Çarşamba
⏺Saat: 11.00
⏺Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu
TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN
Trabzon'daki TOKİ kura çekimini anlık olarak izlemek isteyen vatandaşlar için resmi canlı yayın yayına alındı. Noter gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak aktarılıyor. Kura sürecini YouTube canlı yayın ekranı aracılığıyla eş zamanlı takip edebilirsiniz.
TOKAT'TA GÖZLER ÖĞLEDEN SONRAKİ ÇEKİLİŞTE
Tokat genelinde uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen binlerce başvuru sahibi de bugün yapılacak kura çekimine odaklandı. Merkez ve ilçeleri kapsayan çekilişle sosyal konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
Tokat TOKİ kura bilgileri
Tarih: 21 Ocak 2026 Çarşamba
Saat: 13.00
Yer: 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu
TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN
Tokat'ta gerçekleştirilen TOKİ kura çekimini yerinde bulunmadan takip etmek isteyenler için canlı yayın erişime açıldı. Noter denetiminde yapılan çekiliş, TOKİ'nin resmi yayın kanalları aracılığıyla anlık olarak izlenebiliyor. Kura sürecini YouTube canlı yayın üzerinden kesintisiz şekilde takip etmek mümkün.