Sosyal konutta yeni aşama: TOKİ Trabzon ve Tokat kuralar bugün! Canlı yayın saati...

Trabzon genelinde planlanan sosyal konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Tokat'ta projeye dahil edilen konutların dağılımı ise şöyle:

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak:

ÖDEME KOŞULLARI VE FİYATLAR NETLEŞTİ

"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konut tiplerine göre ödeme planı ve fiyatlar Anadolu illeri için şu şekilde belirlendi:

🔴1+1 konutlar: 1.800.000 TL – aylık yaklaşık 6.750 TL

🔴65 m² 2+1 konutlar: 2.200.000 TL – aylık yaklaşık 8.250 TL

🔴80 m² 2+1 konutlar: 2.650.000 TL – aylık yaklaşık 9.938 TL

Projede yer alan konutların önemli bir bölümü 2+1 dairelerden oluşurken, 1+1 daireler de özellikle gençler için ayrıldı.

TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre, Trabzon ve Tokat'taki sosyal konutların ilk teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, sözleşme ve teslim sürecine ilişkin bilgilendirmeleri resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.