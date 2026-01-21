Sosyal konutta yeni aşama: TOKİ Trabzon ve Tokat kuralar bugün! Canlı yayın saati...

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
TOKİ'nin Trabzon ve Tokat'ta hayata geçirdiği sosyal konut projelerinde kura günü geldi. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda yapılacak. Trabzon kura çekimi saat 11.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda, Tokat kura çekimi ise saat 13.00'te 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ'nin "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" kapsamında Trabzon ve Tokat'ta beklenen gün geldi. Binlerce başvuru sahibinin heyecanla takip ettiği kura çekimleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Gün boyu sürecek çekilişlerde her iki ilde de sosyal konutların hak sahipleri belirlenecek.

TRABZON'DA KURA HEYECANI BAŞLADI

Karadeniz'in incisi Trabzon'da ev sahibi olma umudu taşıyan vatandaşlar için kura süreci bugün start aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen projede; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için ayrılan kontenjanlar noter huzurunda dijital kura yöntemiyle belirlenecek.

Trabzon TOKİ kura bilgileri

Tarih: 21 Ocak 2026 Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Trabzon'daki TOKİ kura çekimini anlık olarak izlemek isteyen vatandaşlar için resmi canlı yayın yayına alındı. Noter gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak aktarılıyor. Kura sürecini YouTube canlı yayın ekranı aracılığıyla eş zamanlı takip edebilirsiniz.

TOKAT'TA GÖZLER ÖĞLEDEN SONRAKİ ÇEKİLİŞTE

Tokat genelinde uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen binlerce başvuru sahibi de bugün yapılacak kura çekimine odaklandı. Merkez ve ilçeleri kapsayan çekilişle sosyal konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Tokat TOKİ kura bilgileri

Tarih: 21 Ocak 2026 Çarşamba

Saat: 13.00

Yer: 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Tokat'ta gerçekleştirilen TOKİ kura çekimini yerinde bulunmadan takip etmek isteyenler için canlı yayın erişime açıldı. Noter denetiminde yapılan çekiliş, TOKİ'nin resmi yayın kanalları aracılığıyla anlık olarak izlenebiliyor. Kura sürecini YouTube canlı yayın üzerinden kesintisiz şekilde takip etmek mümkün.

TRABZON'DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Trabzon genelinde planlanan sosyal konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Ortahisar: 2.000

Akçaabat: 500

Araklı: 130

Arsin: 50

Of: 50

Maçka: 150

Beşikdüzü: 50

Dernekpazarı: 32

Vakfıkebir: 150

Düzköy: 79

Sürmene: 50

Köprübaşı: 24

Şalpazarı: 100

Tonya: 69

Yomra: 300

TOKAT'TA İLÇE BAZLI KONTENJANLAR

Tokat'ta projeye dahil edilen konutların dağılımı ise şöyle:

Tokat Merkez: 1.130

Almus: 140

Başçiftlik: 100

Erbaa: 600

Erbaa / Tanoba: 47

Reşadiye: 250

Sulusaray: 100

Turhal: 300

Zile: 200

Niksar: 250

Pazar: 75

Artova: 100

Yeşilyurt: 100

ASİL VE YEDEK LİSTELER NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak:

📌TOKİ Resmi İnternet Sitesi

📌e-Devlet Kapısı

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.

ÖDEME KOŞULLARI VE FİYATLAR NETLEŞTİ

"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konut tiplerine göre ödeme planı ve fiyatlar Anadolu illeri için şu şekilde belirlendi:

🔴1+1 konutlar: 1.800.000 TL – aylık yaklaşık 6.750 TL

🔴65 m² 2+1 konutlar: 2.200.000 TL – aylık yaklaşık 8.250 TL

🔴80 m² 2+1 konutlar: 2.650.000 TL – aylık yaklaşık 9.938 TL

Projede yer alan konutların önemli bir bölümü 2+1 dairelerden oluşurken, 1+1 daireler de özellikle gençler için ayrıldı.

TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre, Trabzon ve Tokat'taki sosyal konutların ilk teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, sözleşme ve teslim sürecine ilişkin bilgilendirmeleri resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.

